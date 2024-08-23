https://ria.ru/20240823/bayden-1968168403.html
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:54
2024-08-23T21:54
2024-08-23T22:06
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."В состоявшейся беседе президент США сообщил, что в рамках объявленного ранее нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры страны, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Байден: США передадут Украине ракеты для систем ПВО и противодроное оборудование