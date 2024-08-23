https://ria.ru/20240823/bayden-1968168403.html

Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине

Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2024

Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:54

2024-08-23T21:54

2024-08-23T22:06

в мире

украина

сша

киев

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."В состоявшейся беседе президент США сообщил, что в рамках объявленного ранее нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры страны, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

украина

сша

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский