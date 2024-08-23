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Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2024
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21:54 23.08.2024 (обновлено: 22:06 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/bayden-1968168403.html
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:54
2024-08-23T22:06
в мире
украина
сша
киев
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."В состоявшейся беседе президент США сообщил, что в рамках объявленного ранее нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры страны, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине

Байден: США передадут Украине ракеты для систем ПВО и противодроное оборудование

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом.
«
"В состоявшейся беседе президент США сообщил, что в рамках объявленного ранее нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры страны, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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