Рейтинг@Mail.ru
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/bastrykin-1968081885.html
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:17
2024-08-23T16:17
происшествия
россия
волгоградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова оперативный доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что исполнение поручения и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240823/putin-1968054910.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968073289.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области

Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Путин попросил доложить ему о ситуации с заложниками в колонии под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии
Вчера, 15:06
«
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова оперативный доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исполнение поручения и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии
Вчера, 15:54
 
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала