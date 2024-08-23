https://ria.ru/20240823/bastrykin-1968081885.html
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:17
2024-08-23T16:17
2024-08-23T16:17
происшествия
россия
волгоградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова оперативный доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что исполнение поручения и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240823/putin-1968054910.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968073289.html
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происшествия, россия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом