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Продавцы наркотиков при задержании попытались выкинуть улики в окно - РИА Новости, 23.08.2024
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11:05 23.08.2024 (обновлено: 11:24 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/banditizm-1967977028.html
Продавцы наркотиков при задержании попытались выкинуть улики в окно
Продавцы наркотиков при задержании попытались выкинуть улики в окно - РИА Новости, 23.08.2024
Продавцы наркотиков при задержании попытались выкинуть улики в окно
Продавцы наркотиков, которые привлекли к своей деятельности сотрудников Почты России, при задержании пытались выкинуть улики в окно, следует из видеоролика,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:05
2024-08-23T11:24
происшествия
технологии
россия
москва
почта россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Продавцы наркотиков, которые привлекли к своей деятельности сотрудников Почты России, при задержании пытались выкинуть улики в окно, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки от 12 до 17 лет, а также штрафам от 400 тысяч до миллиона рублей. Их соучастница, сотрудница "Почты России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Подозреваемые занимались незаконной деятельностью через свои онлайн-магазины, используя скрытые интернет-платформы. Привлечённые ими работники почтовых отделений за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи для отправки запрещенных веществ и расчетов с клиентами. При обысках у участников ОПГ были найдены наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений. Также была остановлена работа нескольких онлайн-магазинов. Видеоролик начинается с кадров тёмного подъезда, где оперативники, обращаясь к жильцам, говорят "открывай давай!", после чего дверь отворяется. Один из находящихся внутри предлагает силовикам разуться. Далее оперативники проходят через всю квартиру в комнату, где находятся молодые люди. Один из них с голым торсом стоит у открытого окна. Позднее его, уже закованного в наручники и лежащего лицом вниз, силовики спрашивают: "Что выкидывал?" Также показано, как оперативники открывают окно и достают пакет, зажатый между стеной и сливной трубой на расстоянии вытянутой руки от окна.
https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание продавцов наркотиков, которые привлекли к своей деятельности сотрудников Почты России
Продавцы наркотиков, которые привлекли к своей деятельности сотрудников Почты России, при задержании пытались выкинуть улики в окно, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, россия, москва, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Почта России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Продавцы наркотиков при задержании попытались выкинуть улики в окно

Член ОПГ, в которую входила сотрудница почты, выкинул улики из окна

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Продавцы наркотиков, которые привлекли к своей деятельности сотрудников Почты России, при задержании пытались выкинуть улики в окно, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки от 12 до 17 лет, а также штрафам от 400 тысяч до миллиона рублей. Их соучастница, сотрудница "Почты России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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Подозреваемые занимались незаконной деятельностью через свои онлайн-магазины, используя скрытые интернет-платформы. Привлечённые ими работники почтовых отделений за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи для отправки запрещенных веществ и расчетов с клиентами.
При обысках у участников ОПГ были найдены наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений. Также была остановлена работа нескольких онлайн-магазинов.
Видеоролик начинается с кадров тёмного подъезда, где оперативники, обращаясь к жильцам, говорят "открывай давай!", после чего дверь отворяется. Один из находящихся внутри предлагает силовикам разуться.
Далее оперативники проходят через всю квартиру в комнату, где находятся молодые люди. Один из них с голым торсом стоит у открытого окна. Позднее его, уже закованного в наручники и лежащего лицом вниз, силовики спрашивают: "Что выкидывал?"
Также показано, как оперативники открывают окно и достают пакет, зажатый между стеной и сливной трубой на расстоянии вытянутой руки от окна.
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