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Антонов встретится с представителями Госдепа США - РИА Новости, 23.08.2024
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08:03 23.08.2024 (обновлено: 10:17 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/antonov-1967942378.html
Антонов встретится с представителями Госдепа США
Антонов встретится с представителями Госдепа США - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов встретится с представителями Госдепа США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:03
2024-08-23T10:17
в мире
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россия
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. "Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа", — сказал Антонов журналистам. Дипломат подчеркнул, что контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер. "Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством", — сказал Антонов.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Государственный департамент США
Антонов встретится с представителями Госдепа США

Антонов в пятницу проведет встречу с представителями Госдепа США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США.
"Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа", — сказал Антонов журналистам.
Дипломат подчеркнул, что контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер.
"Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством", — сказал Антонов.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновГосударственный департамент США
 
 
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