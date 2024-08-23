https://ria.ru/20240823/antonov-1967942378.html
Антонов встретится с представителями Госдепа США
Антонов встретится с представителями Госдепа США - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов встретится с представителями Госдепа США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:03
2024-08-23T08:03
2024-08-23T10:17
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. "Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа", — сказал Антонов журналистам. Дипломат подчеркнул, что контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер. "Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством", — сказал Антонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Государственный департамент США
Антонов встретится с представителями Госдепа США
Антонов в пятницу проведет встречу с представителями Госдепа США
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США.
"Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа", — сказал Антонов журналистам.
Дипломат подчеркнул, что контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер.
"Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством", — сказал Антонов.