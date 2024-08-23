https://ria.ru/20240823/antonov-1967942378.html

Антонов встретится с представителями Госдепа США

Антонов встретится с представителями Госдепа США - РИА Новости, 23.08.2024

Антонов встретится с представителями Госдепа США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:03

2024-08-23T08:03

2024-08-23T10:17

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вашингтон (штат)

анатолий антонов

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента США. "Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа", — сказал Антонов журналистам. Дипломат подчеркнул, что контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер. "Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством", — сказал Антонов.

https://ria.ru/20231017/antonov-1903209446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, государственный департамент сша