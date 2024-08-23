https://ria.ru/20240823/amur-1967932468.html
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки - РИА Новости, 23.08.2024
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки
Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, превысив неблагоприятную отметку в 4,5 метра на 19 сантиметров, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:27
2024-08-23T05:27
2024-08-23T05:27
происшествия
хабаровск
амур (река)
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, превысив неблагоприятную отметку в 4,5 метра на 19 сантиметров, сообщает краевой главк МЧС. Уровень Амура у Хабаровска в среду, 21 августа, превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне (отметка "неблагоприятного явления" - 4,5 метра, опасного - 6 метров), информировал ранее главк. "На утро 23 августа уровень Амура у Хабаровска составил 469 сантиметров (+6 сантиметров за сутки)", - сообщается на сайте ГУМЧС края. На реке Амур на участке Хабаровск - село Елабуга отмечаются уровни воды "неблагоприятного явления". С продвижением волны паводка на реке у села Малмыж 24-27 августа ожидаются уровни воды до неблагоприятных отметок 4-4,2 метра ("неблагоприятное явление" - 4 метра). Гребень амурского паводка смещается на Среднем Амуре у села Нижнеспасское Еврейской автономной области, ниже по течению отмечаются подъемы уровней воды на 4-16 сантиметров за сутки. На реке Уссури сохраняются уровни воды "неблагоприятного явления" (с превышением до 1 метра), наблюдается спад уровней воды на 9-22 сантиметра за сутки. Учитывая метеопрогноз на малых реках, возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 метра, местами с достижением неблагоприятных отметок. В Хабаровском крае второй день идут интенсивные дожди. Из-за паводка на территории Хабаровского края подтоплены низкопойменные участки и внутрипоселковые дороги. На утро пятницы подтоплены 36 приусадебных, 186 дачных и девять участков внутрипоселковых дорог в 12 населенных пунктах края. В Вяземском районе под удар водной стихии попали: села Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. В районе имени Лазо подтопления в селах Полетное, Петровичи и Мухен. В Бикинском районе вода остаются подтоплены два участка дорог. В Хабаровском районе подтопления зарегистрированы в селах Корсаково-2 и Елабуга. В Комсомольском районе выход воды отмечается на внутрипоселковой дороге в селе Гайтер. В Хабаровске подтоплены 186 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.
https://ria.ru/20240822/pavodok-1967684725.html
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происшествия, хабаровск, амур (река), елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Амур (река), Елабуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Хабаровский край, Россия
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки
МЧС: уровень Амура у Хабаровска продолжает расти, поднявшись до 469 сантиметров
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, превысив неблагоприятную отметку в 4,5 метра на 19 сантиметров, сообщает краевой главк МЧС.
Уровень Амура у Хабаровска в среду, 21 августа, превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне (отметка "неблагоприятного явления" - 4,5 метра, опасного - 6 метров), информировал ранее главк.
"На утро 23 августа уровень Амура у Хабаровска составил 469 сантиметров (+6 сантиметров за сутки)", - сообщается на сайте ГУМЧС края.
На реке Амур на участке Хабаровск - село Елабуга
отмечаются уровни воды "неблагоприятного явления". С продвижением волны паводка на реке у села Малмыж
24-27 августа ожидаются уровни воды до неблагоприятных отметок 4-4,2 метра ("неблагоприятное явление" - 4 метра).
Гребень амурского паводка смещается на Среднем Амуре у села Нижнеспасское Еврейской автономной области
, ниже по течению отмечаются подъемы уровней воды на 4-16 сантиметров за сутки.
На реке Уссури сохраняются уровни воды "неблагоприятного явления" (с превышением до 1 метра), наблюдается спад уровней воды на 9-22 сантиметра за сутки.
Учитывая метеопрогноз на малых реках, возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 метра, местами с достижением неблагоприятных отметок.
В Хабаровском крае
второй день идут интенсивные дожди.
Из-за паводка на территории Хабаровского края подтоплены низкопойменные участки и внутрипоселковые дороги. На утро пятницы подтоплены 36 приусадебных, 186 дачных и девять участков внутрипоселковых дорог в 12 населенных пунктах края.
В Вяземском районе
под удар водной стихии попали: села Видное
, Кедрово
, Кукелево и Забайкальское. В районе имени Лазо подтопления в селах Полетное, Петровичи и Мухен. В Бикинском районе
вода остаются подтоплены два участка дорог. В Хабаровском районе
подтопления зарегистрированы в селах Корсаково-2 и Елабуга. В Комсомольском районе
выход воды отмечается на внутрипоселковой дороге в селе Гайтер. В Хабаровске подтоплены 186 дачных участков на островах Большой Уссурийский
, Кабельный и Дачный.