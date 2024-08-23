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На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта - РИА Новости, 23.08.2024
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17:15 23.08.2024 (обновлено: 19:08 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/aes-1968104008.html
На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта
На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта - РИА Новости, 23.08.2024
На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта
Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине, сообщил "Концерн Росэнергоатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:15
2024-08-23T19:08
ростовская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине, сообщил "Концерн Росэнергоатом" в Telegram-канале.&quot;Двадцать третьего августа в 15:34 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины&quot;, — говорится в публикации.В концерне уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не обнаружено. Радиационный фон на атомной станции и в ее окрестностях не менялся, остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавили там.После устранения неисправности на турбине энергоблок подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность. Как уточнил Системный оператор Юга, к 16:50 удалось полностью восстановить электроснабжение после краткосрочного перебоя.Также отмечается, что сейчас на Ростовской АЭС работают энергоблоки №№ 3 и 4. Энергоблок № 2 в ремонте с 24 июля.
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ростовская аэс, росэнергоатом, россия, ростовская область
Ростовская АЭС, Росэнергоатом, Россия, Ростовская область
На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта

На Ростовской АЭС отключили первый энергоблок из-за дефекта в турбине

© РИА Новости / Сергей ПивоваровРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине, сообщил "Концерн Росэнергоатом" в Telegram-канале.
«

"Двадцать третьего августа в 15:34 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины", — говорится в публикации.

В концерне уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не обнаружено. Радиационный фон на атомной станции и в ее окрестностях не менялся, остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавили там.
После устранения неисправности на турбине энергоблок подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность. Как уточнил Системный оператор Юга, к 16:50 удалось полностью восстановить электроснабжение после краткосрочного перебоя.
Также отмечается, что сейчас на Ростовской АЭС работают энергоблоки №№ 3 и 4. Энергоблок № 2 в ремонте с 24 июля.
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