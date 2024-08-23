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На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта

На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта - РИА Новости, 23.08.2024

На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине, сообщил "Концерн Росэнергоатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:15

2024-08-23T17:15

2024-08-23T19:08

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине, сообщил "Концерн Росэнергоатом" в Telegram-канале."Двадцать третьего августа в 15:34 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины", — говорится в публикации.В концерне уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не обнаружено. Радиационный фон на атомной станции и в ее окрестностях не менялся, остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавили там.После устранения неисправности на турбине энергоблок подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность. Как уточнил Системный оператор Юга, к 16:50 удалось полностью восстановить электроснабжение после краткосрочного перебоя.Также отмечается, что сейчас на Ростовской АЭС работают энергоблоки №№ 3 и 4. Энергоблок № 2 в ремонте с 24 июля.

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