https://ria.ru/20240823/aes-1967966905.html

Захарова сравнила киевский режим с ИГ*

Захарова сравнила киевский режим с ИГ* - РИА Новости, 23.08.2024

Захарова сравнила киевский режим с ИГ*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Киевом резервной линии ЗАЭС, заявила, что киевский режим,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:28

2024-08-23T10:28

2024-08-23T10:40

ядерные технологии

курская аэс

мария захарова

запорожская область

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Киевом резервной линии ЗАЭС, заявила, что киевский режим, как и запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности."Киевский режим, как и запрещенное "Исламское государство Ирака и Леванта"*, имеет в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности: от подрывов гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей до ядерного терроризма",- сказала она."Запорожская и Курская АЭС - объекты преступных террористических актов Киевского режима",- добавила Захарова.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

запорожская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская аэс, мария захарова, запорожская область