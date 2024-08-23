https://ria.ru/20240823/aes-1967966905.html
Захарова сравнила киевский режим с ИГ*
Захарова сравнила киевский режим с ИГ* - РИА Новости, 23.08.2024
Захарова сравнила киевский режим с ИГ*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Киевом резервной линии ЗАЭС, заявила, что киевский режим,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:28
2024-08-23T10:28
2024-08-23T10:40
ядерные технологии
курская аэс
мария захарова
запорожская область
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Киевом резервной линии ЗАЭС, заявила, что киевский режим, как и запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности."Киевский режим, как и запрещенное "Исламское государство Ирака и Леванта"*, имеет в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности: от подрывов гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей до ядерного терроризма",- сказала она."Запорожская и Курская АЭС - объекты преступных террористических актов Киевского режима",- добавила Захарова.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс, мария захарова, запорожская область
Ядерные технологии, Курская АЭС, Мария Захарова, Запорожская область
Захарова сравнила киевский режим с ИГ*
Захарова: Киев, как и ИГ, имеет в арсенале террористические схемы деятельности
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Киевом резервной линии ЗАЭС, заявила, что киевский режим, как и запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности.
"Киевский режим, как и запрещенное "Исламское государство Ирака и Леванта"*, имеет в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности: от подрывов гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей до ядерного терроризма",- сказала она.
"Запорожская
и Курская АЭС - объекты преступных террористических актов Киевского режима",- добавила Захарова.
* Террористическая организация, запрещена в России