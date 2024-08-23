https://ria.ru/20240823/aes-1967966809.html

Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта

Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта - РИА Новости, 23.08.2024

Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта

Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:27

2024-08-23T10:27

2024-08-23T10:31

курская аэс

росэнергоатом

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом" в Telegram-канале."Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в сообщении концерна.Отмечается, что две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации.

https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html

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курская аэс, росэнергоатом