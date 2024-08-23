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Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта - РИА Новости, 23.08.2024
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10:27 23.08.2024 (обновлено: 10:31 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/aes-1967966809.html
Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта
Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта - РИА Новости, 23.08.2024
Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта
Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:27
2024-08-23T10:31
курская аэс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом" в Telegram-канале."Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в сообщении концерна.Отмечается, что две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации.
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курская аэс, росэнергоатом
Курская АЭС, Росэнергоатом
Энергоблок №4 Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта

"Росэнергоатом": Энергоблок No4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом" в Telegram-канале.
«
"Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в сообщении концерна.
Отмечается, что две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.
Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации.
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Курская АЭСРосэнергоатом
 
 
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