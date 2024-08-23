https://ria.ru/20240823/aes-1967955989.html

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 23.08.2024

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом". РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:50

2024-08-23T09:50

2024-08-23T10:02

ядерные технологии

курская аэс

росэнергоатом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361090_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_567618ac004a5147eb61b0403858fe1b.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом"."Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе концерна.

https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская аэс, росэнергоатом