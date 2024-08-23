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Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 23.08.2024
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Ядерные технологии
 
09:50 23.08.2024 (обновлено: 10:02 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/aes-1967955989.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 23.08.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:50
2024-08-23T10:02
ядерные технологии
курская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом"."Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе концерна.
https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html
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курская аэс, росэнергоатом
Ядерные технологии, Курская АЭС, Росэнергоатом
Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом".
"Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений", - сказали в пресс-службе концерна.
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Ядерные технологииКурская АЭСРосэнергоатом
 
 
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