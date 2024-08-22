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Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения
Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения - РИА Новости, 22.08.2024
Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения
Следствие может предъявить новые обвинения замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:35
2024-08-22T12:35
2024-08-22T17:05
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следствие может предъявить новые обвинения замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрию Журавлеву по делу о взятке, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… предъявить Журавлеву Д.В. и Евдокименко А.И. новые обвинения и допросить их по предъявленным обвинениям",- сказано в документах. Журавлеву вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение в особо крупном размере ). Предполагаемым взяткодателем Журавлеву, как следует из материалов, является Александр Евдокименко - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС". Ему вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.
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Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следствие может предъявить новые обвинения замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрию Журавлеву по делу о взятке, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По делу необходимо… предъявить Журавлеву Д.В. и Евдокименко А.И. новые обвинения и допросить их по предъявленным обвинениям",- сказано в документах.
Журавлеву вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ
(получение в особо крупном размере ).
Предполагаемым взяткодателем Журавлеву, как следует из материалов, является Александр Евдокименко - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС". Ему вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.