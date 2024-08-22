https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967762983.html

Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения

Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения - РИА Новости, 22.08.2024

Чиновнику Минобрнауки Журавлеву могут предъявить новые обвинения

Следствие может предъявить новые обвинения замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:35

2024-08-22T12:35

2024-08-22T17:05

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92837/97/928379732_0:19:2703:1539_1920x0_80_0_0_509e826d7573957312e89d029aa80053.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следствие может предъявить новые обвинения замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрию Журавлеву по делу о взятке, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… предъявить Журавлеву Д.В. и Евдокименко А.И. новые обвинения и допросить их по предъявленным обвинениям",- сказано в документах. Журавлеву вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение в особо крупном размере ). Предполагаемым взяткодателем Журавлеву, как следует из материалов, является Александр Евдокименко - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС". Ему вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.

https://ria.ru/20240820/vzyatki-1967385854.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва