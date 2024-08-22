https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967759861.html

Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева

Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева - РИА Новости, 22.08.2024

Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева

Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:26

2024-08-22T12:26

2024-08-22T12:28

россия

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. "Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении. На сайте Минобрнауки России указано, что Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.

https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия