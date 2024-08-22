Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 22.08.2024 (обновлено: 12:28 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967759861.html
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева - РИА Новости, 22.08.2024
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева
Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:26
2024-08-22T12:28
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:408:2106:1593_1920x0_80_0_0_a1ae977b6d52ce3134e9ef46aeedc2b2.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. "Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении. На сайте Минобрнауки России указано, что Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:211:2106:1791_1920x0_80_0_0_dd2d218c4f2ed68d2f6ced62f7c08e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев задержан по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.
На сайте Минобрнауки России указано, что Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке
12 августа, 12:19
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала