https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967759861.html
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева - РИА Новости, 22.08.2024
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева
Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:26
2024-08-22T12:26
2024-08-22T12:28
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:408:2106:1593_1920x0_80_0_0_a1ae977b6d52ce3134e9ef46aeedc2b2.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. "Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении. На сайте Минобрнауки России указано, что Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:211:2106:1791_1920x0_80_0_0_dd2d218c4f2ed68d2f6ced62f7c08e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Минобрнауки подтвердило задержание замдиректора департамента Журавлева
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев задержан по подозрению в коррупции
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан заместитель директора одного из департаментов Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев, министерство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.
На сайте Минобрнауки России указано, что Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.