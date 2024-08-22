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Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку - РИА Новости, 22.08.2024
Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:18
2024-08-22T12:18
2024-08-22T12:28
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по делу о получении взятки, вину он признал, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Журавлев… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался", - сказано в документе.Предполагаемый взяткодатель - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию. Мужчине вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.Басманный суд арестовал их в июне. В начале августа им продлили арест до ноября. На этот период продлен срок предварительного следствия.Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным.
https://ria.ru/20240617/vgu-1953376132.html
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РИА Новости
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происшествия, россия
Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев арестован по делу о получении взятки
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по делу о получении взятки, вину он признал, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Журавлев… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался", - сказано в документе.
Предполагаемый взяткодатель - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию. Мужчине вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.
Басманный суд арестовал их в июне. В начале августа им продлили арест до ноября. На этот период продлен срок предварительного следствия.
Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным.