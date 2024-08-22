https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967755379.html

Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку

Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку - РИА Новости, 22.08.2024

Замдиректора департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку

Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:18

2024-08-22T12:18

2024-08-22T12:28

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по делу о получении взятки, вину он признал, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Журавлев… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался", - сказано в документе.Предполагаемый взяткодатель - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию. Мужчине вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.Басманный суд арестовал их в июне. В начале августа им продлили арест до ноября. На этот период продлен срок предварительного следствия.Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным.

https://ria.ru/20240617/vgu-1953376132.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия