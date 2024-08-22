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Брянская область приняла свыше 500 жителей курского региона - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967860511.html
Брянская область приняла свыше 500 жителей курского региона
Брянская область приняла свыше 500 жителей курского региона - РИА Новости, 22.08.2024
Брянская область приняла свыше 500 жителей курского региона
Более 500 человек прибыли в Брянскую область из курского региона, часть из них размещены в ПВР, сообщил губернатор Александр Богомаз по итогам совещания с... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:54
2024-08-22T17:54
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
владимир путин
александр богомаз
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более 500 человек прибыли в Брянскую область из курского региона, часть из них размещены в ПВР, сообщил губернатор Александр Богомаз по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин в четверг провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции, в ходе которого Богомаз доложил об обстановке в регионе. "Из Курской области на Брянщину прибыло 536 человек, из них 148 детей. В ПВР размещены 52 человека, из них 17 детей. Решен вопрос с обучением в детских садах и школах", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967859778.html
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россия, брянская область, курская область, владимир путин, александр богомаз, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Брянская область приняла свыше 500 жителей курского региона

Богомаз: Брянская область приняла 536 жителей курского региона

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более 500 человек прибыли в Брянскую область из курского региона, часть из них размещены в ПВР, сообщил губернатор Александр Богомаз по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в четверг провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции, в ходе которого Богомаз доложил об обстановке в регионе.
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"Из Курской области на Брянщину прибыло 536 человек, из них 148 детей. В ПВР размещены 52 человека, из них 17 детей. Решен вопрос с обучением в детских садах и школах", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКурская областьВладимир ПутинАлександр БогомазВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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