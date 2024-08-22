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Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных - РИА Новости, 22.08.2024
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных
Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:00
2024-08-22T07:00
2024-08-22T12:47
общество
жилье
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник."Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки", — отмечает он.Подобные ограничения есть не во всех регионах, из-за чего жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями. "Собиратели" животных содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это приводит к антисанитарным условиям во всем доме.
https://ria.ru/20240618/koshki-1953551469.html
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общество, жилье, россия
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных
Юрист Мельник: жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных