https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных

Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных - РИА Новости, 22.08.2024

Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных

Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:00

2024-08-22T07:00

2024-08-22T12:47

общество

жилье

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник."Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки", — отмечает он.Подобные ограничения есть не во всех регионах, из-за чего жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями. "Собиратели" животных содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это приводит к антисанитарным условиям во всем доме.

https://ria.ru/20240618/koshki-1953551469.html

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общество, жилье, россия