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Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных - РИА Новости, 22.08.2024
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07:00 22.08.2024 (обновлено: 12:47 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных - РИА Новости, 22.08.2024
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных
Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:00
2024-08-22T12:47
общество
жилье
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник.&quot;Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки&quot;, — отмечает он.Подобные ограничения есть не во всех регионах, из-за чего жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями. "Собиратели" животных содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это приводит к антисанитарным условиям во всем доме.
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общество, жилье, россия
Общество, Жилье, Россия
Юрист предупредил о неожиданном запрете для владельцев животных

Юрист Мельник: жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКот смотрит на улицу из окна квартиры
Кот смотрит на улицу из окна квартиры - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник.
«

"Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки", — отмечает он.

Подобные ограничения есть не во всех регионах, из-за чего жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями. "Собиратели" животных содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это приводит к антисанитарным условиям во всем доме.
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