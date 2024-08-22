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"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967915942.html
"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область
"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область - РИА Новости, 22.08.2024
"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область
Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на поездку Владимира Зеленского в приграничье Сумской области. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:17
2024-08-22T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
россия
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на поездку Владимира Зеленского в приграничье Сумской области.В четверг глава киевского режима сообщил, что посетил граничащий с Курской областью регион, где заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского."Твое вторжение в Россию было самоубийством. Твои войска окружены", — написал Barian Mcrider."Ты теряешь каждый регион, который посещаешь", — заметил Sonny04."Клоун, русские продолжают наступать на юг. У ваших солдат нет боеприпасов. Ваша операция в Курской области обойдется вам в кучу солдат. Тик-так, поражение приближается", — заявил John."Заканчивай военные действия, Зеленский, Украина потеряет все", — призвал Luigi22."Твое время на исходе, Зеленский. Твое и твоего министерства лжи", — написал Loz Space.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html
https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html
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в мире, украина, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Сырский

"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область

© Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на поездку Владимира Зеленского в приграничье Сумской области.
В четверг глава киевского режима сообщил, что посетил граничащий с Курской областью регион, где заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 20:00
"Твое вторжение в Россию было самоубийством. Твои войска окружены", — написал Barian Mcrider.
"Ты теряешь каждый регион, который посещаешь", — заметил Sonny04.
"Клоун, русские продолжают наступать на юг. У ваших солдат нет боеприпасов. Ваша операция в Курской области обойдется вам в кучу солдат. Тик-так, поражение приближается", — заявил John.
"Заканчивай военные действия, Зеленский, Украина потеряет все", — призвал Luigi22.
«
"Твое время на исходе, Зеленский. Твое и твоего министерства лжи", — написал Loz Space.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьРоссияКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр Сырский
 
 
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