https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967906733.html
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области
Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:51
2024-08-22T21:51
2024-08-22T22:29
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, он заслушал доклад главкома ВСУ об оперативной обстановке на передовой и "на самых жестких направлениях фронта".Зеленский также выложил видеоролик с совещания, проходившего в закрытом помещении с белыми стенами, по которым невозможно определить, где именно состоялась встреча.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html
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Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области
Зеленский встретился с Сырским в Сумской области, граничащей с Курской