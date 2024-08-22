https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967906733.html

Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области

Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024

Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области

Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:51

2024-08-22T21:51

2024-08-22T22:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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курская область

вооруженные силы украины

валерий герасимов

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, он заслушал доклад главкома ВСУ об оперативной обстановке на передовой и "на самых жестких направлениях фронта".Зеленский также выложил видеоролик с совещания, проходившего в закрытом помещении с белыми стенами, по которым невозможно определить, где именно состоялась встреча.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html

https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html

сумская область

россия

курская область

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в мире, сумская область, владимир зеленский, россия, курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов