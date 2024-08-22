Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 22.08.2024 (обновлено: 22:29 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967906733.html
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области
Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:51
2024-08-22T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
владимир зеленский
россия
курская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, он заслушал доклад главкома ВСУ об оперативной обстановке на передовой и "на самых жестких направлениях фронта".Зеленский также выложил видеоролик с совещания, проходившего в закрытом помещении с белыми стенами, по которым невозможно определить, где именно состоялась встреча.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html
https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html
сумская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, владимир зеленский, россия, курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Владимир Зеленский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области

Зеленский встретился с Сырским в Сумской области, граничащей с Курской

© Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, он заслушал доклад главкома ВСУ об оперативной обстановке на передовой и "на самых жестких направлениях фронта".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Вчера, 20:00
Зеленский также выложил видеоролик с совещания, проходившего в закрытом помещении с белыми стенами, по которым невозможно определить, где именно состоялась встреча.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВладимир ЗеленскийРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала