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"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет, заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:00
2024-08-22T20:00
2024-08-22T20:00
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет, заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — отметил он.Как полагает эксперт, глава киевского режима, который ничем иным в жизни не занимался, кроме как смешил людей, сам довел Россию до того, чтобы объявить о начале СВО.По мнению Соскина, Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, в том числе советских людей, которые в течение многих лет строили Украину.Накануне глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что единственный шанс для Зеленского спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев — явиться с повинной в российские правоохранительные органы. Сенатор отметил, что таким решением глава киевского режима мог бы "спасти еще многие десятки тысяч украинских жизней".
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"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Соскин: Зеленский развязал кровавую бойню, в которой гибнет Украина