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"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет, заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:00
2024-08-22T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
россия
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет, заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — отметил он.Как полагает эксперт, глава киевского режима, который ничем иным в жизни не занимался, кроме как смешил людей, сам довел Россию до того, чтобы объявить о начале СВО.По мнению Соскина, Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, в том числе советских людей, которые в течение многих лет строили Украину.Накануне глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что единственный шанс для Зеленского спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев — явиться с повинной в российские правоохранительные органы. Сенатор отметил, что таким решением глава киевского режима мог бы "спасти еще многие десятки тысяч украинских жизней".
https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском

Соскин: Зеленский развязал кровавую бойню, в которой гибнет Украина

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет, заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — отметил он.
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Как полагает эксперт, глава киевского режима, который ничем иным в жизни не занимался, кроме как смешил людей, сам довел Россию до того, чтобы объявить о начале СВО.
По мнению Соскина, Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, в том числе советских людей, которые в течение многих лет строили Украину.
Накануне глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что единственный шанс для Зеленского спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев — явиться с повинной в российские правоохранительные органы. Сенатор отметил, что таким решением глава киевского режима мог бы "спасти еще многие десятки тысяч украинских жизней".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияМоскваВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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