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Зеленскому осталось победить Илью Муромца - РИА Новости, 22.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 22.08.2024 (обновлено: 11:20 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
Зеленскому осталось победить Илью Муромца
Зеленскому осталось победить Илью Муромца - РИА Новости, 22.08.2024
Зеленскому осталось победить Илью Муромца
Когда в России в прошлом году признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ*", возмущению Запада и нашей либеральной публики не было... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:00
2024-08-22T11:20
религия
аналитика
россия
украина
киев
илья муромец
украинская православная церковь
верховная рада украины
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Когда в России в прошлом году признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ*", возмущению Запада и нашей либеральной публики не было предела: тоталитарный режим совсем сошел с ума — борется с тем, чего нет, не говоря уже о том, что нарушает права человека, запрещает существование сексуальных меньшинств! Действительно, формально нет никакой "всемирной лиги сексуальных реформ", зато есть вполне официальные обязательства правительства США не только защищать права секс-меньшинств во всем мире, но и наказывать те страны, которые ущемляют ЛГБТ*. Так что движения как бы нет, а наказание за противодействие ему есть — и вполне серьезное. Так что Россия борется не с фантазиями, а с вполне конкретной политикой глобалистов.А вот с чем борется Украина, принимая закон о запрете уже не только Русской, но и Украинской православной церкви? С Богом, с Россией, сама с собой? Принятый Верховный радой закон направлен на "защиту конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" или, говоря словами Зеленского, "духовное освобождение Украины". Закон позволяет запрещать религиозные организации (конфессии в целом или отдельные общины) в том случае, если будет доказана их связь со страной-агрессором, то бишь с Россией. Не с Путиным и даже не с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а просто с Русской православной церковью. Но парадокс в том, что после февраля 2022-го Украинская православная церковь и так уже убрала из своего названия принадлежность к Московскому патриархату, что, впрочем, не уберегло ее от репрессий. То есть сейчас на Украине юридически нет никакого филиала "москальской церкви" — есть самоуправляющая, автономная (причем еще с момента распада СССР) православная церковь, в которую входит большинство украинских православных. И есть, конечно, еще так называемая Православная церковь Украины, созданная в 2018 году по решению константинопольского патриарха. Но за шесть лет к раскольникам не перешли ни священники, ни прихожане — и сейчас власти хотят просто запретить неугодные приходы и отобрать храмы и лавры. Понятно, что никто из православных добровольно в раскольники не пойдет и храмы не отдаст — даже под угрозой объявления "пятой колонной", так что Зеленский сознательно создает дополнительные линии напряжении на и так живущей на грани нервного срыва Украине. Причем принятие этого закона уже вызывало критику даже отдельных западных политиков, например кандидата в вице-президенты от Трампа Джей Ди Вэнса. То есть Зеленскому просто невыгодно принимать сейчас такой закон, однако он упорно его проталкивал. Почему?Рационально объяснить это невозможно: ну не нравится тебе УПЦ, не доволен ты тем, что в "национальную церковь" не переходят верующие — ну и что с того, тем более во время войны? Иерархи УПЦ отмежевались от Москвы, некоторые из них даже осудили патриарха Кирилла, другие были арестованы, третьи молчат — что еще нужно для торжества украинства над москальством? Боишься "пятой колонны" — ударит в тыл, когда русские войска будут идти к Киеву? Поднимется из пещер лавры преподобный Илия Печерский — он же Илья Муромец — и откроет ворота матери городов русских московскому войску? Поведет за собой вечный полк русских святых?Да, именно этого и боятся. Боятся того, чего нет юридически, но есть фактически, духовно и вечно. Единства русского народа — и единства его церкви. Русь крестилась в Киеве, и все наши предки, и все наши святые — они не просто общие: они единые. Разделение на Украину и Россию условно и временно — и вся русская история демонстрирует тягу к преодолению раскола единого народа и единой земли. Православная церковь у русских одна — с того самого X века, когда мы были крещены в водах Днепра. Да, церковь могла разделяться, когда западные русские земли попадали под иноземное господство, но она снова объединялась, как и весь русский народ. Ее могли запрещать и гнобить — как поляки в XVII веке или большевики в XX столетии, но она воскресала и возрождалась.Зеленский боится не "пятой колонны" — он боится православия как такового, русской веры, русской истории. И правильно делает, что боится: нашим знаменем всегда были хоругви — и поэтому "Мы русские, с нами Бог". А если Бог с нами, то кто с ними — с теми, кто пытается отменить нашу веру, нашу историю и наш народ?* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240816/plan-1966428670.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, россия, украина, киев, илья муромец, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Аналитика, Россия, Украина, Киев, Илья Муромец, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)

Зеленскому осталось победить Илью Муромца

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Когда в России в прошлом году признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ*", возмущению Запада и нашей либеральной публики не было предела: тоталитарный режим совсем сошел с ума — борется с тем, чего нет, не говоря уже о том, что нарушает права человека, запрещает существование сексуальных меньшинств! Действительно, формально нет никакой "всемирной лиги сексуальных реформ", зато есть вполне официальные обязательства правительства США не только защищать права секс-меньшинств во всем мире, но и наказывать те страны, которые ущемляют ЛГБТ*. Так что движения как бы нет, а наказание за противодействие ему есть — и вполне серьезное. Так что Россия борется не с фантазиями, а с вполне конкретной политикой глобалистов.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
21 августа, 08:00
А вот с чем борется Украина, принимая закон о запрете уже не только Русской, но и Украинской православной церкви? С Богом, с Россией, сама с собой? Принятый Верховный радой закон направлен на "защиту конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" или, говоря словами Зеленского, "духовное освобождение Украины". Закон позволяет запрещать религиозные организации (конфессии в целом или отдельные общины) в том случае, если будет доказана их связь со страной-агрессором, то бишь с Россией. Не с Путиным и даже не с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а просто с Русской православной церковью. Но парадокс в том, что после февраля 2022-го Украинская православная церковь и так уже убрала из своего названия принадлежность к Московскому патриархату, что, впрочем, не уберегло ее от репрессий. То есть сейчас на Украине юридически нет никакого филиала "москальской церкви" — есть самоуправляющая, автономная (причем еще с момента распада СССР) православная церковь, в которую входит большинство украинских православных. И есть, конечно, еще так называемая Православная церковь Украины, созданная в 2018 году по решению константинопольского патриарха. Но за шесть лет к раскольникам не перешли ни священники, ни прихожане — и сейчас власти хотят просто запретить неугодные приходы и отобрать храмы и лавры. Понятно, что никто из православных добровольно в раскольники не пойдет и храмы не отдаст — даже под угрозой объявления "пятой колонной", так что Зеленский сознательно создает дополнительные линии напряжении на и так живущей на грани нервного срыва Украине.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Волк в овечьей шкуре". В Киеве представили новый план на будущее
16 августа, 08:00
Причем принятие этого закона уже вызывало критику даже отдельных западных политиков, например кандидата в вице-президенты от Трампа Джей Ди Вэнса. То есть Зеленскому просто невыгодно принимать сейчас такой закон, однако он упорно его проталкивал. Почему?
Рационально объяснить это невозможно: ну не нравится тебе УПЦ, не доволен ты тем, что в "национальную церковь" не переходят верующие — ну и что с того, тем более во время войны? Иерархи УПЦ отмежевались от Москвы, некоторые из них даже осудили патриарха Кирилла, другие были арестованы, третьи молчат — что еще нужно для торжества украинства над москальством? Боишься "пятой колонны" — ударит в тыл, когда русские войска будут идти к Киеву? Поднимется из пещер лавры преподобный Илия Печерский — он же Илья Муромец — и откроет ворота матери городов русских московскому войску? Поведет за собой вечный полк русских святых?
Да, именно этого и боятся. Боятся того, чего нет юридически, но есть фактически, духовно и вечно. Единства русского народа — и единства его церкви. Русь крестилась в Киеве, и все наши предки, и все наши святые — они не просто общие: они единые. Разделение на Украину и Россию условно и временно — и вся русская история демонстрирует тягу к преодолению раскола единого народа и единой земли. Православная церковь у русских одна — с того самого X века, когда мы были крещены в водах Днепра. Да, церковь могла разделяться, когда западные русские земли попадали под иноземное господство, но она снова объединялась, как и весь русский народ. Ее могли запрещать и гнобить — как поляки в XVII веке или большевики в XX столетии, но она воскресала и возрождалась.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением
20 августа, 19:35
Зеленский боится не "пятой колонны" — он боится православия как такового, русской веры, русской истории. И правильно делает, что боится: нашим знаменем всегда были хоругви — и поэтому "Мы русские, с нами Бог". А если Бог с нами, то кто с ними — с теми, кто пытается отменить нашу веру, нашу историю и наш народ?
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
РелигияАналитикаРоссияУкраинаКиевИлья МуромецУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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