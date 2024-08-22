"Удар будет с моря". Запад обновил ядерную стратегию против России и Китая
NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки "Небраска" у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. США впервые с окончания холодной войны собираются нарастить ядерный арсенал. Скорректированная стратегия предполагает сдерживание боевого потенциала не только России, но и Китая. Пентагон возвращается к разработке некогда закрытых проектов.
План Байдена
"Сейчас мы находимся не иначе как в новом ядерном веке", — объявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. Пауза в ядерной конкуренции подходит к концу, и нужно готовиться к эскалации.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, или ДСНВ), подписанный российским и американским президентами в 2010 году, пока действует. Россия в феврале 2023-го приостановила участие, но не вышла из него.
Прежде чем вернуться к обсуждению, Москва хочет понять, на что, кроме США, претендуют такие ядерные державы, как Франция и Великобритания, и как учтут совокупный арсенал НАТО. Официально Вашингтон надеется, что ДСНВ удастся продлить, но готовится к оперативному наращиванию арсеналов.
"Если президент решит по истечении срока действия договора СНВ в феврале 2026 года, что нам необходимо увеличить численность развернутых сил, мы должны выполнить это решение относительно быстро", — объясняют в Пентагоне. И там уже предприняли дальнейшие шаги.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Как утверждают американские СМИ, еще в марте Байден утвердил засекреченный стратегический план ядерного сдерживания России, Китая и Северной Кореи. Документ, в целях безопасности распространенный только в печатном виде среди узкого круга чиновников, предусматривает подготовку к ядерным конфликтам и впервые рассматривает сразу несколько потенциальных противников как реальные угрозы.
Вашингтонская угроза
"Мы еще не видели, чтобы со времен холодной войны ядерное оружие играло такую заметную роль в международных отношениях", — отмечает Уилфред Ван, директор программы Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по оружию массового уничтожения.
© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
В 1986-м мировой ядерный арсенал превышал 70 тысяч боеголовок. По данным SIPRI, сейчас их чуть более 12 тысяч — с учетом готовящихся к утилизации. У России — 5580, США — 5044.
У КНР — 500. Примерно столько же в совокупности у американских союзников: 225 — у Великобритании, 290 — у Франции. Однако это не устраивает Белый дом. Согласно обновленной стратегии, приоритет в противостоянии впервые отдают китайцам. В Пентагоне считают, что к 2030 году Пекин получит как минимум тысячу боеголовок, а к 2035-му — 1500.
© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
Китай сильно встревожила информация об одобренном Байденом плане. Официальный представитель МИД Мао Нин назвала США "крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной опасности". Раскручивание темы "китайской угрозы", по ее мнению, — лишь предлог для уклонения от собственных обязательств по разоружению.
Все по-новому
В 2009 году президент Барак Обама говорил о надежде на "мир без ядерного оружия". Казалось, Байден придерживается той же линии: свернул некоторые проекты, утвержденные при администрации Трампа.
Так, в 2018-м предложили проект тактических крылатых ракет с ядерным боезарядом SLCM-N для запуска с кораблей или подводных лодок. При Байдене эту программу сочли дорогостоящей и "вредной", сосредоточившись на модернизации межконтинентальных баллистических ракет и обновлении носителей — подлодок и бомбардировщиков.
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric BoatАмериканская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Однако в прошлом году конгресс одобрил финансирование проекта, оценив бюджет на 2023-2032 годы в десять миллиардов долларов.
Правда, Пентагон обязали не создавать SLCM-N с нуля, а адаптировать уже имеющееся или разрабатываемое вооружение. Например, крылатую ракету воздушного базирования AGM-181 LRSO или последние версии "Томагавка". В июле ВМС США заключили соответствующий контракт с компанией Systems Planning and Analysis (SPA) на 24,9 миллиона долларов.
Сейчас Соединенные Штаты не используют ядерные крылатые ракеты на флоте. Ранее такие размещали на ударных подводных лодках. От них отказался Джордж Буш — старший на закате холодной войны, а в 2013-м Обама окончательно снял с вооружения.
© AP Photo / Alik KepliczКрылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
По оценкам Минобороны, SLCM-N способны сыграть вспомогательную роль в глобальном конфликте. В частности, высвободят баллистические ракеты для поражения большего числа стратегических целей. Они также снизят вероятность того, что противник ошибочно примет ограниченный удар за полномасштабную ядерную атаку.
Эта крылатая ракета может стать первым новым ядерным оружием США после окончания холодной войны. В войсках ее ожидают к 2034 году.
Таким образом, независимо от продления ДСНВ Вашингтон намерен идти по пути возобновления гонки ядерных вооружений, которая завершилась более 30 лет назад. Только участников теперь больше, а следовательно, и ставки выше.