https://ria.ru/20240822/zakon-1967681194.html

В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие - РИА Новости, 22.08.2024

В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T01:15

2024-08-22T01:15

2024-08-22T01:26

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россия

сергей миронов

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, проектом также предлагается лишать гражданства России за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. "Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера", — сообщил РИА Новости Сергей Миронов. В настоящий момент иностранные граждане могут лишиться приобретенного гражданства России за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, госизменой.

https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html

https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф