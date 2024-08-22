Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/yuar-1967697568.html
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:20
2024-08-22T07:20
россия
юар
китай
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886164962_0:126:3190:1920_1920x0_80_0_0_8750665f700ec927cfb97ba158e10b51.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих политических соглашений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Ключевая задача сотрудничества Москвы и Претории – найти способ, как вывести торговлю на уровень достигнутых политических отношений. Напомню, что ЮАР – одно из немногих государств, с которыми у России отношения находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства", - сказал он. Эксперт добавил, что товарооборот России и ЮАР отнюдь не сильная сторона двусторонних отношений. "В 2018 году он наконец превысил 1 миллиард долларов, но с тех пор особой динамики не добавилось. В 2023 году, например, его оценили в 1,2 миллиарда долларов. А по итогам 2021 года ЮАР даже не стала ключевым партнером России в Африке южнее Сахары, уступив это звание Сенегалу", - заявил он. "В то же время товарооборот России с небольшой Грузией доходит до такого уровня в среднем за полгода, а у ЮАР, в свою очередь, торговля с США составила 21 миллиард долларов в 2021 году, с Китаем – в два раза больше этого: 42 миллиарда долларов, причем еще раньше, в 2019 году", - пояснил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html
https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html
россия
юар
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886164962_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_b8bee8ec05811070f7db170ca12fa33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, китай, брикс, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, ЮАР, Китай, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР

Эксперт счел целью России и ЮАР вывод товарооборота на уровень политсоглашений

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих политических соглашений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.
"Ключевая задача сотрудничества Москвы и Претории – найти способ, как вывести торговлю на уровень достигнутых политических отношений. Напомню, что ЮАР – одно из немногих государств, с которыми у России отношения находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства", - сказал он.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки
Вчера, 04:28
Эксперт добавил, что товарооборот России и ЮАР отнюдь не сильная сторона двусторонних отношений. "В 2018 году он наконец превысил 1 миллиард долларов, но с тех пор особой динамики не добавилось. В 2023 году, например, его оценили в 1,2 миллиарда долларов. А по итогам 2021 года ЮАР даже не стала ключевым партнером России в Африке южнее Сахары, уступив это звание Сенегалу", - заявил он.
"В то же время товарооборот России с небольшой Грузией доходит до такого уровня в среднем за полгода, а у ЮАР, в свою очередь, торговля с США составила 21 миллиард долларов в 2021 году, с Китаем – в два раза больше этого: 42 миллиарда долларов, причем еще раньше, в 2019 году", - пояснил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов
28 апреля, 04:56
 
РоссияЮАРКитайБРИКСВысшая школа экономики (ВШЭ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала