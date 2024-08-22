https://ria.ru/20240822/yuar-1967697568.html

Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР

Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР

Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:20

2024-08-22T07:20

2024-08-22T07:20

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юар

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брикс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих политических соглашений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Ключевая задача сотрудничества Москвы и Претории – найти способ, как вывести торговлю на уровень достигнутых политических отношений. Напомню, что ЮАР – одно из немногих государств, с которыми у России отношения находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства", - сказал он. Эксперт добавил, что товарооборот России и ЮАР отнюдь не сильная сторона двусторонних отношений. "В 2018 году он наконец превысил 1 миллиард долларов, но с тех пор особой динамики не добавилось. В 2023 году, например, его оценили в 1,2 миллиарда долларов. А по итогам 2021 года ЮАР даже не стала ключевым партнером России в Африке южнее Сахары, уступив это звание Сенегалу", - заявил он. "В то же время товарооборот России с небольшой Грузией доходит до такого уровня в среднем за полгода, а у ЮАР, в свою очередь, торговля с США составила 21 миллиард долларов в 2021 году, с Китаем – в два раза больше этого: 42 миллиарда долларов, причем еще раньше, в 2019 году", - пояснил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.

https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html

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россия, юар, китай, брикс, высшая школа экономики (вшэ), в мире