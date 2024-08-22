https://ria.ru/20240822/yuar-1967697568.html
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:20
2024-08-22T07:20
2024-08-22T07:20
россия
юар
китай
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886164962_0:126:3190:1920_1920x0_80_0_0_8750665f700ec927cfb97ba158e10b51.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих политических соглашений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Ключевая задача сотрудничества Москвы и Претории – найти способ, как вывести торговлю на уровень достигнутых политических отношений. Напомню, что ЮАР – одно из немногих государств, с которыми у России отношения находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства", - сказал он. Эксперт добавил, что товарооборот России и ЮАР отнюдь не сильная сторона двусторонних отношений. "В 2018 году он наконец превысил 1 миллиард долларов, но с тех пор особой динамики не добавилось. В 2023 году, например, его оценили в 1,2 миллиарда долларов. А по итогам 2021 года ЮАР даже не стала ключевым партнером России в Африке южнее Сахары, уступив это звание Сенегалу", - заявил он. "В то же время товарооборот России с небольшой Грузией доходит до такого уровня в среднем за полгода, а у ЮАР, в свою очередь, торговля с США составила 21 миллиард долларов в 2021 году, с Китаем – в два раза больше этого: 42 миллиарда долларов, причем еще раньше, в 2019 году", - пояснил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html
https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html
россия
юар
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886164962_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_b8bee8ec05811070f7db170ca12fa33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, китай, брикс, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, ЮАР, Китай, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
Эксперт счел целью России и ЮАР вывод товарооборота на уровень политсоглашений
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основная задача сотрудничества между Россией и ЮАР на сегодняшний день – вывести низкие темпы товарооборота между странами на уровень уже существующих политических соглашений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.
"Ключевая задача сотрудничества Москвы и Претории – найти способ, как вывести торговлю на уровень достигнутых политических отношений. Напомню, что ЮАР – одно из немногих государств, с которыми у России отношения находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства", - сказал он.
Эксперт добавил, что товарооборот России и ЮАР отнюдь не сильная сторона двусторонних отношений. "В 2018 году он наконец превысил 1 миллиард долларов, но с тех пор особой динамики не добавилось. В 2023 году, например, его оценили в 1,2 миллиарда долларов. А по итогам 2021 года ЮАР даже не стала ключевым партнером России в Африке южнее Сахары, уступив это звание Сенегалу", - заявил он.
"В то же время товарооборот России с небольшой Грузией доходит до такого уровня в среднем за полгода, а у ЮАР, в свою очередь, торговля с США составила 21 миллиард долларов в 2021 году, с Китаем – в два раза больше этого: 42 миллиарда долларов, причем еще раньше, в 2019 году", - пояснил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.