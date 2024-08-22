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Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 22.08.2024
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05:26 22.08.2024 (обновлено: 06:45 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/yemen-1967692835.html
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 22.08.2024
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об очередном нападении на одно из судов у берегов Йемена недалеко от... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:26
2024-08-22T06:45
в мире
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аден
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об очередном нападении на одно из судов у берегов Йемена недалеко от города Аден. Ранее в среду управление уже сообщало о попытках нападения на это судно у йеменских берегов, оно было атаковано в 57 морских милях к югу от города Адена. Как сообщал капитан, тогда вблизи от судна произошло сразу два взрыва. Позднее сообщалось о ещё одном взрыве вблизи судна. "Капитан сообщает о ещё двух взрывах вблизи судна", - говорится в публикации управления в социальной сети X. По данным управления, судно не получило повреждений и направляется в следующий порт захода, о пострадавших не сообщается. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html
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в мире, йемен, аден, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Аден, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO сообщило о новом нападении на одно из судов у берегов йеменского Адена

© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об очередном нападении на одно из судов у берегов Йемена недалеко от города Аден.
Ранее в среду управление уже сообщало о попытках нападения на это судно у йеменских берегов, оно было атаковано в 57 морских милях к югу от города Адена. Как сообщал капитан, тогда вблизи от судна произошло сразу два взрыва. Позднее сообщалось о ещё одном взрыве вблизи судна.
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"Капитан сообщает о ещё двух взрывах вблизи судна", - говорится в публикации управления в социальной сети X.
По данным управления, судно не получило повреждений и направляется в следующий порт захода, о пострадавших не сообщается.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреЙеменАденКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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