https://ria.ru/20240822/yemen-1967692835.html

Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 22.08.2024

Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об очередном нападении на одно из судов у берегов Йемена недалеко от... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:26

2024-08-22T05:26

2024-08-22T06:45

в мире

йемен

аден

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об очередном нападении на одно из судов у берегов Йемена недалеко от города Аден. Ранее в среду управление уже сообщало о попытках нападения на это судно у йеменских берегов, оно было атаковано в 57 морских милях к югу от города Адена. Как сообщал капитан, тогда вблизи от судна произошло сразу два взрыва. Позднее сообщалось о ещё одном взрыве вблизи судна. "Капитан сообщает о ещё двух взрывах вблизи судна", - говорится в публикации управления в социальной сети X. По данным управления, судно не получило повреждений и направляется в следующий порт захода, о пострадавших не сообщается. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

йемен

аден

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, аден, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году