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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:28
2024-08-22T23:28
2024-08-22T23:31
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах слышали звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".После этого телеканал сообщил о еще одном взрыве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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в мире, вооруженные силы рф, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
СМИ: в Сумах прогремели взрывы