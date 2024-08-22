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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
Взрыв раздался в четверг в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:27
2024-08-22T22:27
2024-08-22T22:27
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв раздался в четверг в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в четверг тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Харьков, Россия, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
"Общественное": взрыв прогремел в районе Харькова на фоне воздушной тревоги