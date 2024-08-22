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СК раскрыл возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
СК раскрыл возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле - РИА Новости, 22.08.2024
СК раскрыл возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
Взрыв газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле мог произойти при попытке двумя жильцами, находившимися в состоянии опьянения, демонтировать газовую плиту,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:05
2024-08-22T19:05
2024-08-22T19:05
происшествия
кизел
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Взрыв газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле мог произойти при попытке двумя жильцами, находившимися в состоянии опьянения, демонтировать газовую плиту, сообщает пресс-служба СК. Ранее региональное МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, пожара не произошло. Пострадал мужчина, он получил ожоги. Сообщалось о 26 эвакуированных жильцах. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в Кизеле Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к ее воспламенению", - указано в Telegram-канале СК. Из данных ведомства следует, что спасатели на месте ЧП продолжают искать второго мужчину. Также сотрудники СК проводят обыски в управляющей компании, обслуживающей дом, и осматривают место ЧП.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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Кадры с места взрыва в жилом доме
Кадры с места взрыва в жилом доме
2024-08-22T19:05
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происшествия, кизел, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Кизеле
СК раскрыл возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
СК: взрыв газа в доме в Кизеле мог произойти из-за попытки демонтировать плиту