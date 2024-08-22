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В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 22.08.2024
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10:28 22.08.2024
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В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа
В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 22.08.2024
В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа
Два верхних этажа повреждены при взрыве газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле, причины инцидента устанавливаются, сообщил глава округа Андрей Родыгин в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:28
2024-08-22T10:28
происшествия
кизел
дмитрий махонин
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Два верхних этажа повреждены при взрыве газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле, причины инцидента устанавливаются, сообщил глава округа Андрей Родыгин в своем Telegram-канале.Ранее глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в многоквартирном доме в пермском Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси, есть пострадавшие, проводится эвакуация."Предположительно, произошла вспышка газа в доме на Ленина, 34. Пострадали 4 и 5 этажи. Причины устанавливаются. На месте работают все оперативные службы", - написал Родыгин.
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происшествия, кизел, дмитрий махонин, взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Дмитрий Махонин, Взрыв газа в доме в Кизеле
В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа

Родыгин: при взрыве газа в пермском Кизеле повреждены два верхних этажа

© Фото : соцсетиМесто взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в пермском Кизеле
Место взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в пермском Кизеле - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Место взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в пермском Кизеле
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Два верхних этажа повреждены при взрыве газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле, причины инцидента устанавливаются, сообщил глава округа Андрей Родыгин в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в многоквартирном доме в пермском Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси, есть пострадавшие, проводится эвакуация.
«
"Предположительно, произошла вспышка газа в доме на Ленина, 34. Пострадали 4 и 5 этажи. Причины устанавливаются. На месте работают все оперативные службы", - написал Родыгин.
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ПроисшествияКизелДмитрий МахонинВзрыв газа в доме в Кизеле
 
 
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