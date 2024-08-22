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В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа

В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 22.08.2024

В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа

Два верхних этажа повреждены при взрыве газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле, причины инцидента устанавливаются, сообщил глава округа Андрей Родыгин в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:28

2024-08-22T10:28

2024-08-22T10:28

происшествия

кизел

дмитрий махонин

взрыв газа в доме в кизеле

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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Два верхних этажа повреждены при взрыве газа в многоквартирном доме в пермском Кизеле, причины инцидента устанавливаются, сообщил глава округа Андрей Родыгин в своем Telegram-канале.Ранее глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в многоквартирном доме в пермском Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси, есть пострадавшие, проводится эвакуация."Предположительно, произошла вспышка газа в доме на Ленина, 34. Пострадали 4 и 5 этажи. Причины устанавливаются. На месте работают все оперативные службы", - написал Родыгин.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

кизел

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