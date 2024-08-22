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Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 22.08.2024
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12:38 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vystavka-1967763515.html
Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе
Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 22.08.2024
Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе
В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе москвичи и гости столицы могут познакомиться с профессиями из будущего,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:38
2024-08-22T12:38
москва
анастасия ракова
образование - общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе москвичи и гости столицы могут познакомиться с профессиями из будущего, прогуляться по "Проспекту знаний" и освоить новую специальность в "Квартале профессий", рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в этом году Гостиный двор стал мультимедийной площадкой инноваций социальной сферы столицы, в том числе в сфере образования. "Мы меняем представление об успехе и разрушаем стереотипы о рабочих специальностях. Сегодня колледжи столицы — это прогрессивные образовательные центры, которые готовят высококвалифицированных и востребованных специалистов. Нам важно показать, что уже сегодня московское образование опережает свое время и устремляется в будущее. До восьмого сентября в Гостином дворе любой желающий сможет попробовать себя в перспективных профессиях и даже вступить в схватку с искусственным интеллектом", — отметила Ракова. Гости форума-фестиваля уже "проехали" свыше двенадцати тысяч километров в симуляторе кабины скоростной "Ласточки", научились управлять роботами, пробовали себя в роли крановщика и даже сразились в робокрестик и в робонолик. Кроме того, посетители выставки ознакомились с востребованными ИТ-специальностями, узнали, кто такие специалисты по аддитивным технологиям и как управлять лазером. Посоревновались с ИИ в выполнении академического рисунка, а кто-то с помощью цифрового модельера и 3D-сканера создал собственный аватар, который в будущем позволит дизайнерам работать без примерок. Мероприятие продлится до 8 сентября включительно.
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москва, анастасия ракова , образование - общество
Москва, Анастасия Ракова , Образование - Общество

Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе

© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе москвичи и гости столицы могут познакомиться с профессиями из будущего, прогуляться по "Проспекту знаний" и освоить новую специальность в "Квартале профессий", рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в этом году Гостиный двор стал мультимедийной площадкой инноваций социальной сферы столицы, в том числе в сфере образования.
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"Мы меняем представление об успехе и разрушаем стереотипы о рабочих специальностях. Сегодня колледжи столицы — это прогрессивные образовательные центры, которые готовят высококвалифицированных и востребованных специалистов. Нам важно показать, что уже сегодня московское образование опережает свое время и устремляется в будущее. До восьмого сентября в Гостином дворе любой желающий сможет попробовать себя в перспективных профессиях и даже вступить в схватку с искусственным интеллектом", — отметила Ракова.
Гости форума-фестиваля уже "проехали" свыше двенадцати тысяч километров в симуляторе кабины скоростной "Ласточки", научились управлять роботами, пробовали себя в роли крановщика и даже сразились в робокрестик и в робонолик. Кроме того, посетители выставки ознакомились с востребованными ИТ-специальностями, узнали, кто такие специалисты по аддитивным технологиям и как управлять лазером. Посоревновались с ИИ в выполнении академического рисунка, а кто-то с помощью цифрового модельера и 3D-сканера создал собственный аватар, который в будущем позволит дизайнерам работать без примерок.
Мероприятие продлится до 8 сентября включительно.
 
МоскваАнастасия РаковаОбразование - Общество
 
 
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