https://ria.ru/20240822/vystavka-1967694746.html

В Кемерово открылась выставка трофейного вооружения стран НАТО

В Кемерово открылась выставка трофейного вооружения стран НАТО - РИА Новости, 22.08.2024

В Кемерово открылась выставка трофейного вооружения стран НАТО

Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:04

2024-08-22T06:04

2024-08-22T13:17

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, стартовала в Кемерово, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Символично, что выставка начала работу в регионах Сибири именно сегодня - в День российского флага. По традиции на площадке экспозиции будут организованы патриотические активности для жителей региона разных возрастов. В Кемерово трофеи будут находиться до конца августа", - привели в пресс-службе слова врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. В экспозиции представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. В числе экспонатов – танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Козак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, всего 14 единиц. Вся техника доставлена в Сибирь из зоны проведения специальной военной операции. Отдельная площадка выставки посвящена стрелковому вооружению - более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться. Среди экспонатов находятся те, которые были подбиты при участии кузбасских бойцов. Армейский вездеход HMMWV в составе расчетов и подразделений уничтожили кемеровчанин гвардии ефрейтор Денис Макеев, БТР М113 А2 — гвардии ефрейтор Данил Бурлаченко из Прокопьевска, бронеавтомобиль Mastiff — гвардии сержант Фархат Исмурзин из Юрги, бронетранспортер "Козак" — юргинцы гвардии младший сержант Игорь Любченко, гвардии сержант Алексей Солнышков, гвардии сержант Семен Владимиров, гвардии рядовой Илья Ильиных и гвардии рядовой Алексей Потылицын.Передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Она развернута на Московской площади города Кемерово. Для посетителей она будет доступна ежедневно до 31 августа.

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сша, кемерово, украина, владимир якушев, нато, единая россия, общество