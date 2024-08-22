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Жители Курской области подали более ста тысяч заявок на выплаты
Жители Курской области подали более ста тысяч заявок на выплаты - РИА Новости, 22.08.2024
Жители Курской области подали более ста тысяч заявок на выплаты
Жители Курской области подали уже более 100 тысяч заявок на получение единовременных выплат в рамках действующего там статуса ЧС, сообщил первый вице-премьер... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:41
2024-08-22T17:41
2024-08-22T17:41
общество
курская область
россия
брянская область
денис мантуров
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жители Курской области подали уже более 100 тысяч заявок на получение единовременных выплат в рамках действующего там статуса ЧС, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров на совещании у президента РФ по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Ранее президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделяются из федерального бюджета. Также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тысяч рублей. По словам Мантурова, в Курской области выплаты в размере 10 тысяч осуществляются регулярно и пополнение данной статьи расходов средствами идет оперативно. "Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Эта процедура занимает чуть больше времени, чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч, к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обрабатывать большее количество заявлений в час", - сказал Мантуров. "Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей, к ранее доведенным, и 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества", - добавил он.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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общество, курская область, россия, брянская область, денис мантуров, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Курская область, Россия, Брянская область, Денис Мантуров, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители Курской области подали более ста тысяч заявок на выплаты
Жители Курской области подали более ста тысяч заявок на единовременные выплаты
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жители Курской области подали уже более 100 тысяч заявок на получение единовременных выплат в рамках действующего там статуса ЧС, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров на совещании у президента РФ по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделяются из федерального бюджета. Также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тысяч рублей.
По словам Мантурова, в Курской области выплаты в размере 10 тысяч осуществляются регулярно и пополнение данной статьи расходов средствами идет оперативно.
"Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Эта процедура занимает чуть больше времени, чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч, к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обрабатывать большее количество заявлений в час", - сказал Мантуров.
"Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей, к ранее доведенным, и 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества", - добавил он.