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Липецким педагогам увеличат единовременные выплаты
Липецким педагогам увеличат единовременные выплаты - РИА Новости, 22.08.2024
Липецким педагогам увеличат единовременные выплаты
Власти Липецкой области планируют увеличить размер единовременных выплат молодым педагогам и воспитателям детских садов до 150 тысяч рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:54
2024-08-22T11:54
2024-08-22T11:54
липецкая область
игорь артамонов
социальные выплаты
учителя
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ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют увеличить размер единовременных выплат молодым педагогам и воспитателям детских садов до 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что за последние 2,5 года систему образования Липецкой области пополнили почти 600 молодых педагогов. Учителя и воспитатели, которые трудоустроились в учреждения образования и детские сады сразу после окончания учебного заведения, декретного отпуска или службы в армии, получили единовременные выплаты в размере 120 тысяч рублей. "Видим, что мера поддержки работает, наши учебные заведения пополняются кадрами. Решили с коллегами из образования увеличить подъемные для молодых учителей", – прокомментировал Артамонов. Он добавил, что помимо единовременных выплат педагогам со стажем работы до двух лет дополнительно выплачивается не менее 50% оклада, а в течение последующих трех лет работы – не менее 30%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, социальные выплаты, учителя
Липецкая область, Игорь Артамонов, Социальные выплаты, учителя
ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют увеличить размер единовременных выплат молодым педагогам и воспитателям детских садов до 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что за последние 2,5 года систему образования Липецкой области пополнили почти 600 молодых педагогов. Учителя и воспитатели, которые трудоустроились в учреждения образования и детские сады сразу после окончания учебного заведения, декретного отпуска или службы в армии, получили единовременные выплаты в размере 120 тысяч рублей.
"Видим, что мера поддержки работает, наши учебные заведения пополняются кадрами. Решили с коллегами из образования увеличить подъемные для молодых учителей", – прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что помимо единовременных выплат педагогам со стажем работы до двух лет дополнительно выплачивается не менее 50% оклада, а в течение последующих трех лет работы – не менее 30%.