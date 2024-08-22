https://ria.ru/20240822/vyplata-1967853614.html
Единовременную выплату получили более 40 тысяч жителей Курской области
Единовременную выплату получили более 40 тысяч жителей Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Единовременную выплату получили более 40 тысяч жителей Курской области
Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получили более 41 тысячи жителей Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:29
2024-08-22T17:29
2024-08-22T17:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получили более 41 тысячи жителей Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции. "Выплату уже получили 41 106 человек. Совместно с министерством цифры России разработан механизм о пересмотре заявлений, по которым ранее был дан отказ без подачи новых заявлений, оповестим об этом граждан через обзвон и СМС. Для обработки поданных заявлений привлекли дополнительно людей, в том числе из других регионов, над этой задачей трудится более 400 сотрудников. Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане, которые обратились за материальной помощью в 10 тысяч, предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме", - сказал Смирнов на совещании. Он отметил, что из федерального бюджета поступило 820 миллионов рублей для выплаты единовременной материальной помощи гражданам по 10 тысяч рублей. Кроме того, для единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера из бюджета было выделено 600 миллионов рублей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html
https://ria.ru/20240822/evakuatsiya-1967815168.html
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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Общество
Единовременную выплату получили более 40 тысяч жителей Курской области
Смирнов: более 41 тысячи жителей Курской области получили выплаты
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получили более 41 тысячи жителей Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях
в режиме видеоконференции.
"Выплату уже получили 41 106 человек. Совместно с министерством цифры России разработан механизм о пересмотре заявлений, по которым ранее был дан отказ без подачи новых заявлений, оповестим об этом граждан через обзвон и СМС. Для обработки поданных заявлений привлекли дополнительно людей, в том числе из других регионов, над этой задачей трудится более 400 сотрудников. Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане, которые обратились за материальной помощью в 10 тысяч, предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме", - сказал Смирнов на совещании.
Он отметил, что из федерального бюджета поступило 820 миллионов рублей для выплаты единовременной материальной помощи гражданам по 10 тысяч рублей. Кроме того, для единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера из бюджета было выделено 600 миллионов рублей.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.