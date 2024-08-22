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"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ
Атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за больших потерь, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:24
2024-08-22T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за больших потерь, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. &lt;…&gt; Я думаю, что это закончится трагически для Украины", — отметил он.По мнению эксперта, Киев пытался поднять низкий моральных дух среди военных после провала летнего контрнаступления, а также рассчитывал отвлечь ВС России от наступления в Донбассе. При этом он обратил внимание, что ВСУ перебросили в Курскую область свои лучшие войска и лучшее оборудование.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967880366.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967825952.html
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в мире, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ

Фриман: атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за больших потерь, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. <…> Я думаю, что это закончится трагически для Украины", — отметил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Вчера, 19:02
По мнению эксперта, Киев пытался поднять низкий моральных дух среди военных после провала летнего контрнаступления, а также рассчитывал отвлечь ВС России от наступления в Донбассе. При этом он обратил внимание, что ВСУ перебросили в Курскую область свои лучшие войска и лучшее оборудование.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Вчера, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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