https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html

"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ

"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за больших потерь, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:24

2024-08-22T22:24

2024-08-22T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за больших потерь, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. <…> Я думаю, что это закончится трагически для Украины", — отметил он.По мнению эксперта, Киев пытался поднять низкий моральных дух среди военных после провала летнего контрнаступления, а также рассчитывал отвлечь ВС России от наступления в Донбассе. При этом он обратил внимание, что ВСУ перебросили в Курскую область свои лучшие войска и лучшее оборудование.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967880366.html

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курская область

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в мире, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина