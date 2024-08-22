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"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - РИА Новости, 22.08.2024
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16:30 22.08.2024 (обновлено: 17:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vsu-1967838971.html
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - РИА Новости, 22.08.2024
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:30
2024-08-22T17:31
в мире
донецкая народная республика
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск, рассказали The Economist в ВСУ."Русские все поняли и не клюют на приманку", - посетовал украинский военный.Издание указывает, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов, а также сильные проблемы с противостоянием российским система РЭБ.Командир 110-й бригады ВСУ поделился, что российские военные успешно бьют в "слабые места". И, по его мнению, это лишь вопрос времени, когда они сдадут Покровск, заключил он.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Покровска (Украинское название Красноармейска.— Прим. Ред.) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Красноармейск (переименован Украиной в Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967825952.html
https://ria.ru/20240822/svo-1967711029.html
донецкая народная республика
курская область
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в мире, донецкая народная республика, курская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане

В ВСУ заявили, что РФ не купилась на обманку и скоро возьмет Покровск

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск, рассказали The Economist в ВСУ.
"Русские все поняли и не клюют на приманку", - посетовал украинский военный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Вчера, 15:49
Издание указывает, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов, а также сильные проблемы с противостоянием российским система РЭБ.
Командир 110-й бригады ВСУ поделился, что российские военные успешно бьют в "слабые места". И, по его мнению, это лишь вопрос времени, когда они сдадут Покровск, заключил он.
В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Покровска (Украинское название Красноармейска.— Прим. Ред.) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
Красноармейск (переименован Украиной в Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Вчера, 09:26
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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