https://ria.ru/20240822/vsu-1967838971.html
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - РИА Новости, 22.08.2024
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:30
2024-08-22T16:30
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск, рассказали The Economist в ВСУ."Русские все поняли и не клюют на приманку", - посетовал украинский военный.Издание указывает, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов, а также сильные проблемы с противостоянием российским система РЭБ.Командир 110-й бригады ВСУ поделился, что российские военные успешно бьют в "слабые места". И, по его мнению, это лишь вопрос времени, когда они сдадут Покровск, заключил он.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Покровска (Украинское название Красноармейска.— Прим. Ред.) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Красноармейск (переименован Украиной в Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967825952.html
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в мире, донецкая народная республика, курская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
В ВСУ заявили, что РФ не купилась на обманку и скоро возьмет Покровск
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Российская армия вопреки ожиданиям ВСУ не стала перебрасывать войска с Покровского направления в Курскую область, и теперь может захватить сам Покровск, рассказали The Economist
в ВСУ.
"Русские все поняли и не клюют на приманку", - посетовал украинский военный.
Издание указывает, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов, а также сильные проблемы с противостоянием российским система РЭБ.
Командир 110-й бригады ВСУ поделился, что российские военные успешно бьют в "слабые места". И, по его мнению, это лишь вопрос времени, когда они сдадут Покровск, заключил он.
В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук
призвала жителей подконтрольных ВСУ Покровска
(Украинское название Красноармейска.
— Прим. Ред.) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
Красноармейск (переименован Украиной в Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.