https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области

Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области

Захваченный в плен украинский военный рассказал, что его подразделению поручили показывать видимость присутствия перед жителями Курской области, следует из... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:14

2024-08-22T16:14

2024-08-22T16:49

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

безопасность

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Захваченный в плен украинский военный рассказал, что его подразделению поручили показывать видимость присутствия перед жителями Курской области, следует из видео, опубликованного Министерством обороны России.По словам пленного по имени Игорь, задачей группы было совершить марш, осуществить отвлекающий маневр, как будто их здесь много, и ездить по селам. "Показать себя хорошо, типа, мы нормальные люди, типа, вежливы", — пояснил он.Сначала, уточнил солдат ВСУ, они собрались в лесу на территории Сумской области, а затем в сопровождении заместителя командира по технической части поехали к границе с Курской областью, где их встретил замполит. "Он был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты и надо везде показаться", — говорится в описании к видео. Далее, добавил Игорь, они ворвались в поселок с тремя БТР, где по ним сразу открыли огонь. "Может, нас послали туда, чтобы мы провели разведку боем, потому что такое часто бывает. Мы только заехали — и сразу началась стрельба, расстреляли БТР, я выпал, она загорелась, я отполз, и с водителем отбежали. Понял, что это засада", — рассказал военнопленный.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 22 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

курская область

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Украинский пленный об отвлекающем маневре в Курской области Украинский военный, захваченный в плен в Курской области, признался, что перед их подразделением ставилась задача показывать видимость присутствия перед местным населением, быстро прорваться и вернуться обратно, следует из видео, которое опубликовало министерство обороны РФ. 2024-08-22T16:14 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, безопасность, валерий герасимов