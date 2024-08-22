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"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vsu-1967825952.html
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
киев
валерий герасимов
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — заявил он.По словам отставного военного, Киев впустую пожертвовал своими стратегическими резервами, а к человеческим потерям добавились и материальные — уничтожено большое количество техники, включая западные танки Challenger, Abrams и Leopard.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967818378.html
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курская область
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в мире, курская область, украина, киев, валерий герасимов, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Киев, Валерий Герасимов, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ

Риттер: ВСУ потеряли 4 тысячи солдат в Курской области, а их техника уничтожена

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — заявил он.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
Вчера, 15:28
По словам отставного военного, Киев впустую пожертвовал своими стратегическими резервами, а к человеческим потерям добавились и материальные — уничтожено большое количество техники, включая западные танки Challenger, Abrams и Leopard.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаКиевВалерий ГерасимовСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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