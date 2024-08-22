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"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
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валерий герасимов
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — заявил он.По словам отставного военного, Киев впустую пожертвовал своими стратегическими резервами, а к человеческим потерям добавились и материальные — уничтожено большое количество техники, включая западные танки Challenger, Abrams и Leopard.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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в мире, курская область, украина, киев, валерий герасимов, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Киев, Валерий Герасимов, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Риттер: ВСУ потеряли 4 тысячи солдат в Курской области, а их техника уничтожена