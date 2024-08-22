https://ria.ru/20240822/vsu-1967825952.html

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ

Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:49

2024-08-22T15:49

2024-08-22T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

киев

валерий герасимов

скотт риттер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина понесла огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военных, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — заявил он.По словам отставного военного, Киев впустую пожертвовал своими стратегическими резервами, а к человеческим потерям добавились и материальные — уничтожено большое количество техники, включая западные танки Challenger, Abrams и Leopard.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967818378.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967800467.html

курская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, киев, валерий герасимов, скотт риттер, вооруженные силы украины