Рейтинг@Mail.ru
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vsu-1967800467.html
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.08.2024
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Украинские войска вынуждены отступать и оставлять территории из-за плохой подготовки новобранцев, пишет украинское издание "Фокус.ua". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:39
2024-08-22T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966999699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4452844ff16a11c00dd8daea78962425.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать и оставлять территории из-за плохой подготовки новобранцев, пишет украинское издание "Фокус.ua"."Командиры отметили, что новобранцы способствовали определенным территориальным потерям, в том числе и у Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.). Так, недавно мобилизованным не хватает даже минимального уровня подготовки", — говорится в материале.Отмечается, что ВСУ вынуждены готовить операции с пехотой, принимая во внимание тот факт, что они не обучены стрелять по мишеням и не знают основ топографии. Уровень подготовки новобранцев разочаровывает военных на фронте, добавляет автор статьи."Украинские командиры рассказали, что некоторые новобранцы якобы отказываются стрелять по врагу, другим трудно координировать свои боевые движения, тогда как некоторые покидают поле боя", — говорится в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967798836.html
украина
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966999699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90d7c8cf824f110ab2a030fbd93aeb55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

"Фокус.ua": ВСУ отступают с позиций в Донбассе из-за плохо обученных новобранцев

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать и оставлять территории из-за плохой подготовки новобранцев, пишет украинское издание "Фокус.ua".
"Командиры отметили, что новобранцы способствовали определенным территориальным потерям, в том числе и у Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.). Так, недавно мобилизованным не хватает даже минимального уровня подготовки", — говорится в материале.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Идет армия дронов". Что назрело в самой горячей точке Харьковской области
21 августа, 08:00
Отмечается, что ВСУ вынуждены готовить операции с пехотой, принимая во внимание тот факт, что они не обучены стрелять по мишеням и не знают основ топографии. Уровень подготовки новобранцев разочаровывает военных на фронте, добавляет автор статьи.
"Украинские командиры рассказали, что некоторые новобранцы якобы отказываются стрелять по врагу, другим трудно координировать свои боевые движения, тогда как некоторые покидают поле боя", — говорится в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
Вчера, 14:33
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала