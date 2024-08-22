https://ria.ru/20240822/vsu-1967800467.html

"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.08.2024

"Отказываются стрелять". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

Украинские войска вынуждены отступать и оставлять территории из-за плохой подготовки новобранцев, пишет украинское издание "Фокус.ua". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:39

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать и оставлять территории из-за плохой подготовки новобранцев, пишет украинское издание "Фокус.ua"."Командиры отметили, что новобранцы способствовали определенным территориальным потерям, в том числе и у Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.). Так, недавно мобилизованным не хватает даже минимального уровня подготовки", — говорится в материале.Отмечается, что ВСУ вынуждены готовить операции с пехотой, принимая во внимание тот факт, что они не обучены стрелять по мишеням и не знают основ топографии. Уровень подготовки новобранцев разочаровывает военных на фронте, добавляет автор статьи."Украинские командиры рассказали, что некоторые новобранцы якобы отказываются стрелять по врагу, другим трудно координировать свои боевые движения, тогда как некоторые покидают поле боя", — говорится в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красноармейск