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Житель курской Суджи рассказал, как его жену расстрелял военный ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 22.08.2024 (обновлено: 08:42 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html
Житель курской Суджи рассказал, как его жену расстрелял военный ВСУ
Житель курской Суджи рассказал, как его жену расстрелял военный ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Житель курской Суджи рассказал, как его жену расстрелял военный ВСУ
Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал РИА Новости подробности о том страшном дне, когда его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:13
2024-08-22T08:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал РИА Новости подробности о том страшном дне, когда его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они эвакуировались. Кузнецов с 28-летней женой Ниной, сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и ее мамой. "При выезде из села Куриловка я почувствовал, услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда первая пуля зашла через лобовое, я понял, что обстрел идет по мне. И когда я повернулся, я увидел у обочины солдата ВСУ, у него была синяя повязка, автомат. И я понимаю, что огонь идет по мне. Чудом просто я его проскакиваю", — вспоминает Артем. Нина ехала на расстоянии около 100 метров от него. По ее машине также открыл огонь солдат ВСУ. "Из окна высовываюсь, кричу "Нина, быстрее, быстрее!". И еще так проезжаю, и это все на таком маленьком повороте произошло. Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился", — вспоминает Артем. После этого он вышел из машины, опять услышал выстрелы и увидел, что машина жены тоже проезжает мимо стрелявшего украинского солдата. "Я смотрю, она так неаккуратно выскочила из-за поворота и едет. Все, я сажусь в свою машину и сразу почувствовал удар сзади", — добавил Артем. Оказалось, что после обстрела машины его жены теща, увидев, что Нина без сознания, вывернула руль и специально столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться. "Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит", — рассказал Артем. Он также рассказал, что поднял Нину на руки и почувствовал, что у нее на теле глубокое ранение — "кровь лилась прям". Артем достал жену, положил ее на заднее сиденье своей машины, теща перенесла ребенка. "И так как был сильный удар, две машины были сильно повреждены, Ford был не на ходу, а так как "Нива" — полный привод, я решил, что нам нужно двигаться на ней. И чудом просто расцепились машины - и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде", — добавил Артем. В больнице еще были врачи. Вместе с Артемом ее занесли в хирургическое отделение, попытались оказать помощь, но не смогли — девушка умерла. Подразделения ВСУ в 5.30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967688986.html
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Житель Суджи о расстреле беременной жены солдатом ВСУ
Житель Суджи Курской области Артём Кузнецов рассказал РИА Новости подробности, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они эвакуировались. Кузнецов с 28-летней женой Ниной, сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Семья выезжала на 2 машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и ее мамой.
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель курской Суджи рассказал, как его жену расстрелял военный ВСУ

Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ

Читать ria.ru в
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал РИА Новости подробности о том страшном дне, когда его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они эвакуировались.
Кузнецов с 28-летней женой Ниной, сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и ее мамой.
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"При выезде из села Куриловка я почувствовал, услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда первая пуля зашла через лобовое, я понял, что обстрел идет по мне. И когда я повернулся, я увидел у обочины солдата ВСУ, у него была синяя повязка, автомат. И я понимаю, что огонь идет по мне. Чудом просто я его проскакиваю", — вспоминает Артем.
Нина ехала на расстоянии около 100 метров от него. По ее машине также открыл огонь солдат ВСУ.
"Из окна высовываюсь, кричу "Нина, быстрее, быстрее!". И еще так проезжаю, и это все на таком маленьком повороте произошло. Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился", — вспоминает Артем.
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После этого он вышел из машины, опять услышал выстрелы и увидел, что машина жены тоже проезжает мимо стрелявшего украинского солдата. "Я смотрю, она так неаккуратно выскочила из-за поворота и едет. Все, я сажусь в свою машину и сразу почувствовал удар сзади", — добавил Артем.
Оказалось, что после обстрела машины его жены теща, увидев, что Нина без сознания, вывернула руль и специально столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться.
"Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит", — рассказал Артем.
Он также рассказал, что поднял Нину на руки и почувствовал, что у нее на теле глубокое ранение — "кровь лилась прям". Артем достал жену, положил ее на заднее сиденье своей машины, теща перенесла ребенка.
"И так как был сильный удар, две машины были сильно повреждены, Ford был не на ходу, а так как "Нива" — полный привод, я решил, что нам нужно двигаться на ней. И чудом просто расцепились машины - и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде", — добавил Артем.
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В больнице еще были врачи. Вместе с Артемом ее занесли в хирургическое отделение, попытались оказать помощь, но не смогли — девушка умерла.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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