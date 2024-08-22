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Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vsu-1967688986.html
Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ
Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ
Жительница села Большое Солдатское в Курской области, которая пожелала остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму армии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:19
2024-08-22T04:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 22 авг - РИА Новости. Жительница села Большое Солдатское в Курской области, которая пожелала остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму армии РФ, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей. "У нас в районе у людей угоняют машины (солдаты ВСУ - ред.). Потом, переодеваясь в форму наших военных, ездят, узнают, где дислокация наших военных. Мародëрят по домам… Потом бензин заканчивается, бросают машины, на трассе даже находили наши машины", - рассказала жительница Большого Солдатского. По словам собеседницы, солдаты ВСУ вскрывают оставленные дома, которые выглядят дорогими, там проводят время и выносят оттуда вещи. Она оценивает ситуацию в поселке очень напряженной. "У нас в Большесолдатском (районе - ред.) горят дома, есть очень много "прилетов", - добавила собеседница агентства. По ее словам, другие жители Большого Солдатского рассказывали, что солдаты противника обстреливают проезжающие машины, наносят по ним удары с помощью дронов. Также противник применяет дроны против мирных жителей, которые остаются в населенном пункте. "Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена", - рассказала жительница Большого Солдатского. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/kursk-1967450781.html
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ

Жительница курского села: боевики ВСУ занимаются мародерством и угоняют машины

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 22 авг - РИА Новости. Жительница села Большое Солдатское в Курской области, которая пожелала остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму армии РФ, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей.
"У нас в районе у людей угоняют машины (солдаты ВСУ - ред.). Потом, переодеваясь в форму наших военных, ездят, узнают, где дислокация наших военных. Мародëрят по домам… Потом бензин заканчивается, бросают машины, на трассе даже находили наши машины", - рассказала жительница Большого Солдатского.
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По словам собеседницы, солдаты ВСУ вскрывают оставленные дома, которые выглядят дорогими, там проводят время и выносят оттуда вещи.
Она оценивает ситуацию в поселке очень напряженной. "У нас в Большесолдатском (районе - ред.) горят дома, есть очень много "прилетов", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, другие жители Большого Солдатского рассказывали, что солдаты противника обстреливают проезжающие машины, наносят по ним удары с помощью дронов. Также противник применяет дроны против мирных жителей, которые остаются в населенном пункте.
"Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена", - рассказала жительница Большого Солдатского.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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