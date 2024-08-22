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Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:16
2024-08-22T04:16
2024-08-22T04:22
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ. Как написал он в соцсети Х, "уже более двух лет" он участвует в боях на стороне ВСУ. "И единственное, что остается неизменным - это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины", — заявил американец. По его словам, проблемой является восстановление траншей в ходе боев, потому что "подразделения никогда этого не делают". Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", — написал американец. На официальном сайте действующей в интересах ВСУ группировки Chosen говорится, что ее участники родом из 31 страны и сотрудничают с ВСУ. Газета New York Times в июле сообщала, что участники ЧВК могли убить российского солдата, который уже сдался, но О'Лири отказался это признать. Несколько дней назад другая ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Командир иностранных наемников на Украине пожаловался на плохую дисциплину в ВСУ
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ.
Как написал он в соцсети Х, "уже более двух лет" он участвует в боях на стороне ВСУ.
«
"И единственное, что остается неизменным - это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины", — заявил американец.
По его словам, проблемой является восстановление траншей в ходе боев, потому что "подразделения никогда этого не делают".
Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", — написал американец.
На официальном сайте действующей в интересах ВСУ группировки Chosen говорится, что ее участники родом из 31 страны и сотрудничают с ВСУ. Газета New York Times в июле сообщала, что участники ЧВК могли убить российского солдата, который уже сдался, но О'Лири отказался это признать.
Несколько дней назад другая ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области
. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США
как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ
.