Рейтинг@Mail.ru
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 22.08.2024 (обновлено: 04:22 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vsu-1967688803.html
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:16
2024-08-22T04:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ. Как написал он в соцсети Х, "уже более двух лет" он участвует в боях на стороне ВСУ. "И единственное, что остается неизменным - это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины", — заявил американец. По его словам, проблемой является восстановление траншей в ходе боев, потому что "подразделения никогда этого не делают". Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", — написал американец. На официальном сайте действующей в интересах ВСУ группировки Chosen говорится, что ее участники родом из 31 страны и сотрудничают с ВСУ. Газета New York Times в июле сообщала, что участники ЧВК могли убить российского солдата, который уже сдался, но О'Лири отказался это признать. Несколько дней назад другая ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
https://ria.ru/20240821/kiev-1967666827.html
https://ria.ru/20240821/vsu-1967645649.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ

Командир иностранных наемников на Украине пожаловался на плохую дисциплину в ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсетях о лени и необученности в ВСУ.
Как написал он в соцсети Х, "уже более двух лет" он участвует в боях на стороне ВСУ.
«
"И единственное, что остается неизменным - это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины", — заявил американец.
По его словам, проблемой является восстановление траншей в ходе боев, потому что "подразделения никогда этого не делают".
Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", — написал американец.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности
Вчера, 22:01
На официальном сайте действующей в интересах ВСУ группировки Chosen говорится, что ее участники родом из 31 страны и сотрудничают с ВСУ. Газета New York Times в июле сообщала, что участники ЧВК могли убить российского солдата, который уже сдался, но О'Лири отказался это признать.
Несколько дней назад другая ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска
Вчера, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала