Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами
Жительница Курской области: ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям дронами
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами: они атаковали семью, убив на месте мужа и жену.
Она же ранее рассказала, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму российской армии, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей. Также враг, по ее словам, применяет дроны против мирных жителей, которые остаются в населенном пункте.
"Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена", — рассказала жительница Большого Солдатского.
По ее словам, жители Большого Солдатского рассказывали, что военные противника обстреливают и проезжающие машины, наносят по ним удары с помощью дронов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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20 августа, 07:56