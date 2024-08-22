Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 22.08.2024 (обновлено: 04:38 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами - РИА Новости, 22.08.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами
Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ намеренно бьют по мирным жителям... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:35
2024-08-22T04:38
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами: они атаковали семью, убив на месте мужа и жену. Она же ранее рассказала, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму российской армии, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей. Также враг, по ее словам, применяет дроны против мирных жителей, которые остаются в населенном пункте. "Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена", — рассказала жительница Большого Солдатского. По ее словам, жители Большого Солдатского рассказывали, что военные противника обстреливают и проезжающие машины, наносят по ним удары с помощью дронов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967688986.html
https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967228902.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7288f1628ead004b615bfa9c6c12de97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали семью дронами

Жительница Курской области: ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям дронами

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами: они атаковали семью, убив на месте мужа и жену.
Она же ранее рассказала, что солдаты ВСУ, переодевшись в форму российской армии, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей. Также враг, по ее словам, применяет дроны против мирных жителей, которые остаются в населенном пункте.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Жительница Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ
Вчера, 04:19
"Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена", — рассказала жительница Большого Солдатского.
По ее словам, жители Большого Солдатского рассказывали, что военные противника обстреливают и проезжающие машины, наносят по ним удары с помощью дронов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жительница курского приграничья о том, как выбиралась из родного села - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ
20 августа, 07:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала