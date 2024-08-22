https://ria.ru/20240822/volgograd-1967703295.html

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда - РИА Новости, 22.08.2024

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:33

2024-08-22T08:33

2024-08-22T08:49

специальная военная операция на украине

волгоград

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_44c95188040789abc6bba154d0b2512b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани.Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. В Минобороны РФ ранее сообщали, что ПВО за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 13 были сбиты над Волгоградской областью."Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - сказал собеседник агентства.Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины