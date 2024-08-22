https://ria.ru/20240822/volgograd-1967703295.html
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда - РИА Новости, 22.08.2024
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:33
2024-08-22T08:33
2024-08-22T08:49
специальная военная операция на украине
волгоград
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани.Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. В Минобороны РФ ранее сообщали, что ПВО за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 13 были сбиты над Волгоградской областью."Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - сказал собеседник агентства.Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда
Аэропорт Волгограда не принимает и не отправляет воздушные суда после атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. В Минобороны РФ ранее сообщали, что ПВО за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 13 были сбиты над Волгоградской областью.
«
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - сказал собеседник агентства.
Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга.