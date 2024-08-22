https://ria.ru/20240822/vizit-1967788620.html

Эксперт прокомментировал итоги визита премьера Госсовета КНР в Россию

Эксперт прокомментировал итоги визита премьера Госсовета КНР в Россию - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт прокомментировал итоги визита премьера Госсовета КНР в Россию

Пункты об углублении финансового и инвестиционного сотрудничества, а также научно-технических и культурных связей представляют наибольший интерес в совместном... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:03

2024-08-22T14:03

2024-08-22T14:03

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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Пункты об углублении финансового и инвестиционного сотрудничества, а также научно-технических и культурных связей представляют наибольший интерес в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. 21 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи глав правительств стороны опубликовали совместное коммюнике. По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом совместное коммюнике этого года имеет "много важных моментов". Одним из наиболее представляющий интерес, по мнению Сюй Полина, является более четкое определение направлений реализации плана развития экономического сотрудничества до 2030 года, утвержденного главами двух государств в прошлом году. Коммюнике также проясняет консенсус и направление сотрудничества в сфере инвестиций, отмечает эксперт. "Заложена основа для реализации плана инвестиционного сотрудничества, включающего 86 крупных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей, сформулированного за два года. Это выведет торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами на новый уровень", - сказал он. Эксперт отметил, что в настоящее время финансовое сотрудничество России и Китая в некоторых случаях сталкивается с угрозой американских и вторичных санкций, что затрудняет торгово-экономическое взаимодействие. "В совместном коммюнике отражен конкретный прогресс и меры в отношении расчетов в национальных валютах, строительства инфраструктуры расчетов, содействия инвестиционным учреждениям двух стран в инвестировании и финансировании на рынках ценных бумаг друг друга, а также сотрудничества в области стандартов бухгалтерского учета", - сказал эксперт. Сюй Полин подчеркнул, что это представляет собой "значительное достижение сотрудничества двух стран в защите экономического суверенитета и совместном продвижении более справедливого и многополярного мирового экономического управления". Среди других наиболее интересных пунктов коммюнике эксперт выделил развитие сотрудничества в области культуры, туризма, образования, а также научно-технических связей. "Это поспособствует культурному, научному и технологическому обмену и сотрудничеству между двумя странами и выведет двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на новый уровень", - добавил он. Комментируя итоги визита Ли Цяна в РФ, Сюй Полин заявил, что визит прошел "очень успешно", а результаты "замечательные", что отражает взаимное доверие между Россией и Китаем, общее стремление двух стран тесно сотрудничать для совместного реагирования на международные потрясения и вызовы.

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

https://ria.ru/20240519/uchenye-1946965046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, ли цян, михаил мишустин, владимир путин, в мире