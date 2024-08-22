https://ria.ru/20240822/vengriya-1967792789.html
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя - РИА Новости, 22.08.2024
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя
Будапешт пригрозил направить мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев, приводит слова главы... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:15
2024-08-22T14:15
2024-08-22T15:44
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Будапешт пригрозил направить мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев, приводит слова главы канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергея Гуйяша госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе главы правительства Золтан Ковач. "Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец", — сказал он.В июне суд Евросоюза приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.Венгерский премьер заявлял, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов".
https://ria.ru/20240719/vengriya-1960609708.html
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя
В Венгрии пригрозили ЕС отправкой мигрантов прямо в Брюссель