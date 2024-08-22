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Путин присвоил звание главе Российской академии образования - РИА Новости, 22.08.2024
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17:08 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vasileva-1967849761.html
Путин присвоил звание главе Российской академии образования
Путин присвоил звание главе Российской академии образования - РИА Новости, 22.08.2024
Путин присвоил звание главе Российской академии образования
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки РФ президенту Российской академии образования Ольге Васильевой, соответствующий указ... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
общество
россия
владимир путин
ольга васильева
российская академия образования
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки РФ президенту Российской академии образования Ольге Васильевой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Васильевой Ольге Юрьевне - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", город Москва", - говорится в документе. Также это почетное звание присвоено директору ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрию Никитюку, а также молекулярному биологу Алексею Чемерису.
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общество, россия, владимир путин, ольга васильева, российская академия образования
Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Васильева, Российская академия образования
Путин присвоил звание главе Российской академии образования

Глава Российской академии образования получила звание заслуженного деятеля науки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОльга Васильева
Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ольга Васильева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки РФ президенту Российской академии образования Ольге Васильевой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Васильевой Ольге Юрьевне - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", город Москва", - говорится в документе.
Также это почетное звание присвоено директору ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрию Никитюку, а также молекулярному биологу Алексею Чемерису.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинОльга ВасильеваРоссийская академия образования
 
 
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