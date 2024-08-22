https://ria.ru/20240822/vasileva-1967849761.html
Путин присвоил звание главе Российской академии образования
Путин присвоил звание главе Российской академии образования - РИА Новости, 22.08.2024
Путин присвоил звание главе Российской академии образования
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки РФ президенту Российской академии образования Ольге Васильевой, соответствующий указ... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
общество
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владимир путин
ольга васильева
российская академия образования
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки РФ президенту Российской академии образования Ольге Васильевой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Васильевой Ольге Юрьевне - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", город Москва", - говорится в документе. Также это почетное звание присвоено директору ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрию Никитюку, а также молекулярному биологу Алексею Чемерису.
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общество, россия, владимир путин, ольга васильева, российская академия образования
Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Васильева, Российская академия образования
Путин присвоил звание главе Российской академии образования
Глава Российской академии образования получила звание заслуженного деятеля науки