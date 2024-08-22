https://ria.ru/20240822/uslugi-1967737578.html
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере торговли услугами
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере торговли услугами - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере торговли услугами
Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в области торговли услугами, в том числе в области туризма, креативной и игровой индустрии и производства и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:21
2024-08-22T11:21
2024-08-22T11:21
экономика
технологии
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китай
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в области торговли услугами, в том числе в области туризма, креативной и игровой индустрии и производства и дистрибуции анимационного контента, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран. "Стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего экономического сотрудничества, поддержание динамики торговли, углубление многоплановой кооперации и расширение ее масштабов. Для этого они договорились... укреплять сотрудничество в области торговли услугами, в том числе по таким направлениям, как транспортно-логистический сервис, креативная и игровая индустрии, производство и дистрибуция анимационного контента, цифровая торговля и стандарты, информационные технологии, почтовая связь, туризм, а также развивать взаимодействие в области торговли услугами в рамках БРИКС", - говорится в документе. Кроме этого, решено продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия, содействовать обменам между предприятиями двух стран в области складирования и логистики, активно использовать онлайн-мероприятия для продвижения продуктов своих стран с целью открытия рынков друг друга. Также решено создавать благоприятные условия для расширения кооперационных связей и продвижения совместных проектов, в том числе в области гражданского авиастроения, энергетического машиностроения, химической промышленности, металлургии, лесопромышленного комплекса и других сферах, представляющих взаимный интерес. Главы правительств также поддержали проведение в 2025 году в РФ IX Российско-Китайского ЭКСПО и организуемого на его "полях" пятого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html
https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Китай, БРИКС
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере торговли услугами
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в сфере торговли услугами
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в области торговли услугами, в том числе в области туризма, креативной и игровой индустрии и производства и дистрибуции анимационного контента, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран.
"Стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего экономического сотрудничества, поддержание динамики торговли, углубление многоплановой кооперации и расширение ее масштабов. Для этого они договорились... укреплять сотрудничество в области торговли услугами, в том числе по таким направлениям, как транспортно-логистический сервис, креативная и игровая индустрии, производство и дистрибуция анимационного контента, цифровая торговля и стандарты, информационные технологии, почтовая связь, туризм, а также развивать взаимодействие в области торговли услугами в рамках БРИКС
", - говорится в документе.
Кроме этого, решено продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия, содействовать обменам между предприятиями двух стран в области складирования и логистики, активно использовать онлайн-мероприятия для продвижения продуктов своих стран с целью открытия рынков друг друга.
Также решено создавать благоприятные условия для расширения кооперационных связей и продвижения совместных проектов, в том числе в области гражданского авиастроения, энергетического машиностроения, химической промышленности, металлургии, лесопромышленного комплекса и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Главы правительств также поддержали проведение в 2025 году в РФ IX Российско-Китайского ЭКСПО и организуемого на его "полях" пятого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.