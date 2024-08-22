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Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины - РИА Новости, 22.08.2024
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17:27 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/uscherb-1967853258.html
Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины
Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины - РИА Новости, 22.08.2024
Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины
Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:27
2024-08-22T17:27
владимир константинов
украина
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады Крыма", - написал Константинов в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, суд удовлетворил требования торгово-промышленной компании "Инфокар" и Чернышевское 22" о взыскании убытков с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины. "Кроме того, суд рассматривает более 20 исков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним планируется принять до конца 2024 года", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html
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владимир константинов, украина, республика крым, общество
Владимир Константинов, Украина, Республика Крым, Общество
Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

Суд в Крыму удовлетворил первые иски предприятий о взыскании ущерба с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады Крыма", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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В частности, по его словам, суд удовлетворил требования торгово-промышленной компании "Инфокар" и Чернышевское 22" о взыскании убытков с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины.
"Кроме того, суд рассматривает более 20 исков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним планируется принять до конца 2024 года", - подчеркнул Константинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Владимир КонстантиновУкраинаРеспублика КрымОбщество
 
 
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