https://ria.ru/20240822/uscherb-1967853258.html

Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины - РИА Новости, 22.08.2024

Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:27

2024-08-22T17:27

2024-08-22T17:27

владимир константинов

украина

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады Крыма", - написал Константинов в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, суд удовлетворил требования торгово-промышленной компании "Инфокар" и Чернышевское 22" о взыскании убытков с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины. "Кроме того, суд рассматривает более 20 исков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним планируется принять до конца 2024 года", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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владимир константинов, украина, республика крым, общество