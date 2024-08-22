https://ria.ru/20240822/uscherb-1967824593.html

В Курской области уточняют сумму ущерба от обстрелов промпредприятий и АПК

В Курской области уточняют сумму ущерба от обстрелов промпредприятий и АПК - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области уточняют сумму ущерба от обстрелов промпредприятий и АПК

Сумма ущерба промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям Курской области уточняется, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:46

2024-08-22T15:46

2024-08-22T15:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Сумма ущерба промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям Курской области уточняется, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Продолжается работа по определению суммы ущерба промышленным предприятиям и сельхозтоваропроизводителям", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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россия

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия