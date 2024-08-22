https://ria.ru/20240822/upravlenie-1967852393.html

Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов

Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов - РИА Новости, 22.08.2024

Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов

Президент РФ Владимир Путин включил в число основных функций управления по внутренней политике проведение экспертизы проектов федеральных законов, указов,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:23

2024-08-22T17:23

2024-08-22T17:23

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в число основных функций управления по внутренней политике проведение экспертизы проектов федеральных законов, указов, распоряжений и поручений, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг. Указ дополняет новым абзацем пункт 4 (основные функции управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике. "Проведение общественно-политической экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов, распоряжений и поручений президента Российской Федерации, а также по поручению президента Российской Федерации или руководителя администрации президента Российской Федерации других проектов нормативных правовых актов", - гласит абзац, которым дополняется положение.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин