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Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов - РИА Новости, 22.08.2024
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17:23 22.08.2024
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Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов
Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов - РИА Новости, 22.08.2024
Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов
Президент РФ Владимир Путин включил в число основных функций управления по внутренней политике проведение экспертизы проектов федеральных законов, указов,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:23
2024-08-22T17:23
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в число основных функций управления по внутренней политике проведение экспертизы проектов федеральных законов, указов, распоряжений и поручений, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг. Указ дополняет новым абзацем пункт 4 (основные функции управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике. "Проведение общественно-политической экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов, распоряжений и поручений президента Российской Федерации, а также по поручению президента Российской Федерации или руководителя администрации президента Российской Федерации других проектов нормативных правовых актов", - гласит абзац, которым дополняется положение.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов законов

Управление по внутренней политике займется экспертизой проектов указов и законов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента РФ
Здание администрации президента РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание администрации президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в число основных функций управления по внутренней политике проведение экспертизы проектов федеральных законов, указов, распоряжений и поручений, соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг.
Указ дополняет новым абзацем пункт 4 (основные функции управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике.
"Проведение общественно-политической экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов, распоряжений и поручений президента Российской Федерации, а также по поручению президента Российской Федерации или руководителя администрации президента Российской Федерации других проектов нормативных правовых актов", - гласит абзац, которым дополняется положение.
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