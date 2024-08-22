https://ria.ru/20240822/ukrytiya-1967777814.html

В городах Курской области установят бетонные укрытия

В городах Курской области установят бетонные укрытия - РИА Новости, 22.08.2024

В городах Курской области установят бетонные укрытия

Власти Курской области планируют установить железобетонные укрытия, кроме ранее заявленных Курска, Железногорска и Курчатова, и в других населенных пунктах... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:30

2024-08-22T13:30

2024-08-22T13:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Курской области планируют установить железобетонные укрытия, кроме ранее заявленных Курска, Железногорска и Курчатова, и в других населенных пунктах региона, вопрос прорабатывается оперштабом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В четверг Смирнов сообщил, что установка железобетонных укрытий началась в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов. "Также в настоящее время оперативным штабом прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах на территории нашего региона", – написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html

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россия

курская область

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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность