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В городах Курской области установят бетонные укрытия - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukrytiya-1967777814.html
В городах Курской области установят бетонные укрытия
В городах Курской области установят бетонные укрытия - РИА Новости, 22.08.2024
В городах Курской области установят бетонные укрытия
Власти Курской области планируют установить железобетонные укрытия, кроме ранее заявленных Курска, Железногорска и Курчатова, и в других населенных пунктах... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:30
2024-08-22T13:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Курской области планируют установить железобетонные укрытия, кроме ранее заявленных Курска, Железногорска и Курчатова, и в других населенных пунктах региона, вопрос прорабатывается оперштабом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В четверг Смирнов сообщил, что установка железобетонных укрытий началась в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов. "Также в настоящее время оперативным штабом прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах на территории нашего региона", – написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html
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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В городах Курской области установят бетонные укрытия

Смирнов: в городах Курской области помимо Курска и Курчатова установят укрытия

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВ Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Курской области планируют установить железобетонные укрытия, кроме ранее заявленных Курска, Железногорска и Курчатова, и в других населенных пунктах региона, вопрос прорабатывается оперштабом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В четверг Смирнов сообщил, что установка железобетонных укрытий началась в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов.
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"Также в настоящее время оперативным штабом прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах на территории нашего региона", – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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