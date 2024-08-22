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Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967915387.html
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины - РИА Новости, 22.08.2024
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины
Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:12
2024-08-22T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
киев
вооруженные силы украины
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БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа его супруга узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. Вдова отметила, что с тех пор, как супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, она не знает, выполнит ли Украина обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа. "Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", - сказала вдова.
https://ria.ru/20240822/rogov-1967773619.html
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в мире, украина, колумбия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Киев, Вооруженные силы Украины
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины

Вдова погибшего на Украине наемника Гамбоа не получила компенсаций от Украины

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Товар.
Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа его супруга узнала от его сослуживцев утром 19 февраля.
Вдова отметила, что с тех пор, как супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, она не знает, выполнит ли Украина обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа.
"Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", - сказала вдова.
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