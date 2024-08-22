https://ria.ru/20240822/ukraina-1967915387.html

Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины

Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины - РИА Новости, 22.08.2024

Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины

Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T23:12

2024-08-22T23:12

2024-08-22T23:12

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БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа его супруга узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. Вдова отметила, что с тех пор, как супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, она не знает, выполнит ли Украина обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа. "Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", - сказала вдова.

https://ria.ru/20240822/rogov-1967773619.html

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в мире, украина, колумбия, киев, вооруженные силы украины