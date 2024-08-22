https://ria.ru/20240822/ukraina-1967915387.html
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины - РИА Новости, 22.08.2024
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины
Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:12
2024-08-22T23:12
2024-08-22T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа его супруга узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. Вдова отметила, что с тех пор, как супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, она не знает, выполнит ли Украина обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа. "Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", - сказала вдова.
https://ria.ru/20240822/rogov-1967773619.html
украина
колумбия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, колумбия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Киев, Вооруженные силы Украины
Семья погибшего наемника из Колумбии не получила компенсаций от Украины
Вдова погибшего на Украине наемника Гамбоа не получила компенсаций от Украины
БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале, до сих пор не получила компенсаций от Киева, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Товар.
Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ
. О смерти мужа его супруга узнала от его сослуживцев утром 19 февраля.
Вдова отметила, что с тех пор, как супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, она не знает, выполнит ли Украина обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа.
"Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", - сказала вдова.